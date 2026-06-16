Viral I Fanáticos revelan misteriosas coincidencias tras la muerte de Gaspi y Oliver Tree en Brasil

Hay luto dentro del mundo del entretenimiento internacional tras confirmarse la trágica noticia del accidente aéreo que acabó con la vida de seis personas entre las que se encontraba el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim.

Según AFP, el accidente fue provocado tras el choque de dos helicópteros, en los que se encontraban los famosos, que terminaron cayendo sobre un estacionamiento de coches eléctricos ubicado en el Barrio dos Bandeirantes, al oeste de Rio de Janeiro.

Sin embargo, la muerte de ambas celebridades ya ha generado una ola de reacciones en redes sociales en donde principalmente se han revelado diferentes coincidencias que, según sus seguidores, han sido asociadas con el accidente.

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Fanáticos reaccionan a la muerte de Oliver Tree y Gaspi

La muerte del estadounidense y el argentino ya ha despertado diferentes teorías relacionadas principalmente con la fecha en que ocurrieron los hechos, pues este ocurrió el pasado domingo 14 de junio. Dichos números ya han ido apareciendo, de manera inesperada, en varios de los clips de los hombres.

Fanáticos compartieron que en el video ‘La vuelta de Gaspi’, compartido semanas atrás desde el canal de YouTube del argentino, se observan los números 6 y 14 mientras este se transportaba en un taxi. Más tarde, el conductor del mismo menciona en la conversación a Jorge Luis Borges, escritor argentino quien también falleció un 14 de junio.

En otro de los videos del famoso titulado ‘Gaspi camino a la velada’ se logra observar una toma en el minuto 14:06 en donde encima del hombre aparece un helicóptero que vuela, mientras este hace abdominales en el suelo.

Por otro lado, en el video musical de la canción ‘Flowers’, de Oliver Tree, se observa al artista bailando entre dos helicópteros, mientras pronuncia la frase “pon flores en mi tumba, porque te odiaré hasta el día que me muera”.

Pese a la discusión generada en redes sociales, las autoridades locales confirmaron la identidad de las víctimas mortales del accidente tras un minucioso proceso investigativo. Esto a raíz de que informaran que los pasajeros no pudieron ser identificados formalmente a causa de las quemaduras que recibieron por el impacto.

Reacciones a la muerte de Gaspi y Oliver Tree

Por supuesto, el mundo reaccionó a la muerte de los pasajeros y ambas celebridades, quienes acumulaban millones de seguidores en sus respectivas redes sociales.

Oliver Tree, de 32 años, logró crear algunas de las canciones más virales en TikTok y obtuvo más de 11 millones de reproducciones mensuales en plataformas como Spotify.

Por su parte, Gaspi, de 23 años, alcanzó su popularidad masiva al participar en la famosa velada de Ibai y crear contenido humorístico por las calles de Argentina.

El hecho generó cientos de reacciones entre las que se destacaron las de creadores de contenido como Auron Play, El Rubius, Jordi Wild, Ibai, La Cobra, Joaco López, entre otros.