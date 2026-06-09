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"Tenemos que protegernos": Mhoni Vidente envió nueva advertencia en una predicción

Mhoni Vidente habló de situaciones que se podrían presentar en los próximos días. ¿Cuáles son?

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

junio 09 de 2026
04:42 p. m.
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En medio de la coyuntura de un nuevo mes y del inicio de un evento tan importante como el Mundial, Mhoni Vidente ha leído sus cartas y ha revelado qué podría pasar próximamente.

La astróloga radicada en México no solo ha tenido en el radar los factores políticos, sino que también ha analizado detalladamente las enfermedades que han generado alerta en el 2026.

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Por lo tanto, en los últimos días, volvió a enviar una advertencia para los ciudadanos que se conectan con sus predicciones. ¿Cuál fue?

Esta es la razón por la que Mhoni Vidente indicó que las personas tienen que cuidarse

Tras leer sus cartas, Mhoni Vidente señaló que considera probable que en Estados Unidos, México y Canadá comiencen a presentarse casos de hantavirus y ébola.

Sin embargo, la astróloga explicó que no cree que se genere una pandemia, aunque enfatizó que es fundamental protegerse al máximo.

"Sí creo que van a alcanzar a llegar virus de todas las índoles como el hantavirus y el ébola a Estados Unidos, a México y Canadá. Por eso tenemos que cuidarnos y que protegernos", expresó Mhoni Vidente.

"No va a haber pandemia, no nos van a encerrar, pero, lamentablemente, el virus va a estar en todos lados y en todas las partes. Tienes que mantenerte saludable y tener una salud mental determinante", añadió.

¿Qué más hay que tener en cuenta en junio, según Mhoni Vidente?

En sus últimas lecturas, Mhoni Vidente ha manifestado que junio es el 'mes de Lucifer' y que, por lo tanto, podrían presentarse varias situaciones inesperadas.

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"Es el mes detonante en cuestiones de virus, atentados, golpes de Estado y cambios de régimen", dijo la astróloga.

"Va a estar más detonante que nunca. Estamos viviendo cosas importantes y que nunca imaginamos. Cada vez el tiempo va más aprisa, dura menos y hay que aprovechar el aquí y el ahora", concluyó Mhoni Vidente.

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