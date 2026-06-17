"Hay que poner atención": Mhoni Vidente reveló inquietante predicción

En los últimos días, Mhoni Vidente, tras las consultas de los ciudadanos, analizó el panorama climático y meteorológico para lo que resta del 2026.

Fue así como volvió a advertir que sigue visualizando huracanes muy fuertes e, incluso, reveló cuándo podrían ser las fechas en las que podrían presentarse.

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¿Cuál fue su predicción exacta? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Mhoni Vidente lanzó predicción a tener en cuenta sobre los huracanes que podría haber en 2026

La reconocida astróloga leyó sus cartas y aseguró que los huracanes alcanzarían las categorías más altas.

"Me han preguntado cómo veo la temporada de huracanes y va a estar 'de la fregada'. Por eso a este le puso el año 'del cero' porque lo que pase va a ser completamente lo que marque en el mundo entero", señaló.

"Los huracanes van a golpear mucho lo que va a ser Colima, Guadalajara, Jalisco y Mazatlán. Estamos hablando de categorías fuertes y van a entrar por el golfo. Hay que cuidarnos. Yo veo un huracán fuerte en octubre, como el 13 o el 17. Han estado cambiando mucho los climas, así que hay que protegernos y poner atención a las recomendaciones del Gobierno", añadió.

Aquí se pueden escuchar sus declaraciones exactas:

¿Qué más ha dicho Mhoni Vidente en el último tiempo?

Aparte de analizar factores climáticos, Mhoni Vidente también ha ganado reconocimiento por enviarles advertencias a los famosos.

En consecuencia, en las últimas semanas dijo que los cantantes de México tienen que protegerse porque uno de ellos podría ser víctima de un atentado en pleno concierto.

No obstante, la vidente radicada en México no reveló nombres.