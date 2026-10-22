Video | Vea el emotivo gesto de Miley Cyrus con una fanática en uno de sus conciertos

En medio de la presentación de su nuevo álbum musical y su esperado regreso a los escenarios, la cantante estadounidense Miley Cyrus ha protagonizado una escena que se ha vuelto viral en redes sociales debido a un emotivo gesto que tuvo con una de sus fanáticas.

Los pasados 16 y 18 de octubre, Miley se presentó en vivo después de casi 4 años en el emblemático Hollywood Bowl de Los Ángeles para presentar oficialmente ante el público su nuevo álbum 'Bass Persuades', que se lanzó en septiembre de 2026; ambas fechas se agotaron rápidamente y se estima que cerca de 1.5 millones de personas intentaron conseguir una entrada.

Emotivo gesto de Miley Cyrus con una fanática en uno de sus conciertos

En las últimas horas se hizo viral un video en el que la cantante recibió a una de sus fanáticas que tenía una petición especial para ella: quería que la cantante le rapara su cabeza para poder iniciar con su tratamiento de quimioterapia, deseo que Miley cumplió y quedó registrado para la alegría de su seguidora.

"Gracias al universo por unirnos y por celebrar nuestra conexión y lo que la música hace por el mundo; une a personas como tú y como yo que de otro modo tal vez nunca se conocerían", fueron unas de las palabras de la cantante segundos antes de iniciar con el corte.

Además, le dio algunas palabras de fortaleza a su seguidora a raíz del difícil momento de salud que estaba pasando e incluso le lanzó algunos cumplidos para calmar la situación y hacerla sentir cómoda.

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El video acumula millones de reproducciones en redes sociales

Cash Jacobs, nombre con el que aparece la mujer que debió cortar su cabello, publicó un video el pasado 14 de octubre en el que informaba el estado de salud en el que se encontraba y pedía que Miley Cyrus fuera la encargada de afeitar su cabeza y rápidamente los seguidores iniciaron a etiquetar a la cantante para hacer su deseo realidad.

Días después subió un nuevo video en el que mostraba su encuentro con Miley y el íntimo momento que vivieron las dos, agradeciéndole no solo por pagar sus vuelos y regalarle entradas para uno de sus conciertos, sino por tomarse el tiempo de compartir con ella y cumplir su deseo.

"Dicen que no hay que conocer a tus ídolos. Pues yo lo hice", escribió Jacobs en la descripción del video que ya acumula más de un millón de reproducciones en TikTok.