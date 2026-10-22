Shakira comparte prestigioso récord con Michael Jackson: conozca de cuál se trata

Para muchos fanáticos de la música en el mundo, Shakira es la artista latina más importante e influyente a nivel global y los logros que ha cosechado a lo largo de su trayectoria confirman dichas afirmaciones; desde 1998 con la canción 'Ciega, sordomuda' hasta la actualidad con interpretaciones como 'BZRP Music Sessions 53', se ha ubicado en las primeras posiciones de los rankings musicales más importantes.

Michael Jackson, ícono y leyenda de la música mundial, construyó parte de su exitosa carrera a partir de los videos musicales que hacía para cada una de sus canciones y, gracias a las impresionantes producciones, logró generar un gran número de ventas y visualizaciones, por lo que también se logra ubicar entre los artistas más importantes a nivel digital a pesar de no tener su momento más importante durante la era de las redes sociales.

Shakira comparte prestigioso récord con Michael Jackson

Recientemente, Shakira se unió a Michael Jackson como los únicos artistas en la historia en tener videos musicales que superan los 400 millones de reproducciones en YouTube en cuatro décadas diferentes; el récord abarca desde la década de 1990 hasta la del 2020 y se refiere estrictamente a un mérito a la vigencia musical y no a una competencia entre ambos artistas.

'El Rey del Pop', como es conocido Michael Jackson, ha logrado este récord con canciones como 'Thriller', 'You Rock My World', 'Love Never Felt so Good' y remasterizaciones oficiales durante la última década.

Por su parte, Shakira logró este hito gracias a éxitos como 'Ciega Sordomuda', 'Hips Don't Lie', 'Waka Waka' y 'TQG'; 'Waka Waka', una de las canciones de mundiales de fútbol más exitosas de la historia, ya acumula más de 4 mil millones de vistas en la plataforma de videos.

Shakira está en medio de su gira por Asia

Luego de su exitosa residencia en Madrid, Shakira ha iniciado su tour por Asia, convirtiéndose en la primera colombiana en conquistar público de esta parte del mundo, y recientemente ha publicado una serie de videos y fotografías de lo que ha sido su estadía en Kirguistán, en donde miles de fanáticos de varias partes del mundo han podido disfrutar de su música.