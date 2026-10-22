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Periodista estuvo a punto de quedarse sin celular durante transmisión en Bogotá

Periodista reaccionó a tiempo y evitó el robo de su celular en plena transmisión.

Intento de robo en vivo
Foto: captura de pantalla X Canal Uno

Noticias RCN

octubre 22 de 2026
02:59 p. m.
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El periodista Miguel Ángel Peñaranda vivió un momento de tensión cuando dos hombres en bicicleta intentaron quitarle el celular durante una transmisión en directo. El comunicador reaccionó a tiempo y evitó que se llevaran sus pertenencias.

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Un video que circula en redes sociales dejó registrado el momento en que el periodista estuvo a punto de perder su teléfono celular mientras realizaba su trabajo en las calles de Bogotá. La situación ocurrió durante una transmisión en vivo y quedó captada por las cámaras, lo que permitió observar cómo el reportero advirtió los movimientos de los hombres que se acercaron a él.

El protagonista del episodio es Miguel Ángel Peñaranda, periodista de Noticias Uno. De acuerdo con la información divulgada por el noticiero, el hecho ocurrió durante la noche del miércoles 21 de octubre, cuando el comunicador participaba en una emisión en directo desde un espacio público de la capital.

Intentos de robo durante transmisión en vivo

Dos hombres que se movilizaban en bicicleta se acercaron al periodista e intentaron arrebatarle el teléfono celular en dos ocasiones.

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Peñaranda reaccionó ante la situación y consiguió evitar que le quitaran el dispositivo. En medio de la transmisión, el reportero comentó lo sucedido con una frase que evidenció su sorpresa: “Uy, pasó un señor y casi me deja sin celular”.

Sus compañeros también advirtieron lo que estaba ocurriendo mientras la emisión continuaba. Durante el intercambio, uno de ellos señaló que los sujetos habían intentado quitarle el teléfono en varias oportunidades y le recomendaron buscar un lugar donde pudiera resguardarse.

Video de periodista en Bogotá se volvió viral

La grabación llamó la atención porque los intentos de hurto ocurrieron mientras el reportero cumplía con su labor periodística y la transmisión seguía al aire.

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El episodio también generó comentarios sobre las condiciones de seguridad que enfrentan quienes trabajan en espacios públicos, especialmente durante la noche. Las reacciones de los usuarios se concentraron tanto en la rapidez con la que el periodista evitó el robo como en la preocupación por los hechos de inseguridad en la capital.

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