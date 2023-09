Video: mujer regó las cenizas de su hermano en una piscina de una discoteca en Ibiza

A diario, en redes sociales se hacen virales las actitudes de algunas personas que pueden resultar molestas, inapropiadas e incluso indignantes. En las últimas horas se ha difundido un video en el que una mujer riega las cenizas de su hermano fallecido en la piscina de una discoteca.

En el clip publicado en TikTok se observa cómo la joven está bailando al interior de una piscina durante un concierto de música electrónica junto a otros asistentes.

De un momento a otro, la mujer toma un frasco pequeño de vidrio y saca un polvo grisáceo que, según se indica en la descripción del video, son las cenizas de su hermano: “Esta soy yo esparciendo las cenizas de mi hermano en Ushuaia".

Al parecer, pretendía hacer un supuesto ritual y honrar la memoria de su familiar. Los demás visitantes no se percatan de lo ocurrido y al terminar de esparcir el polvo continúa bailando con una sonrisa en su rostro.

Las críticas en redes sociales

El clip no tardó mucho en hacerse viral y en ser replicado por medios locales. En el medio DailyMail ya completa más de 4 millones de reproducciones. Recibió un sinfín de críticas por parte de usuarios, quienes calificaron este hecho como “espeluznante”, inapropiado y poco salubre.

“Esto es indignante”, “Creo que ya no quiero ir a Ibiza”, “Esta es la razón por la que no voy a piscinas públicas o ni siquiera el mar”, "¿Qué está pasando con el mundo?”, “No me importa si esa es su petición final, de ninguna manera voy a hacer eso”, fueron algunos de los comentarios.