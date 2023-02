La colombiana que triunfa en Hollywood y quiere enseñar a cumplir sueños

Empresaria, escritora, actriz y productora. Natalia Trejos Herrera está cumpliendo lo que soñó y la manera cómo lo logró es lo que quiere compartir en su libro “El poder de tu sueño”. Solo el 8% de las personas en el mundo logran hacer sus sueños realidad, Natalia tiene la fórmula para cambiar ésta estadística, con herramientas específicas que ayudan a la mente dispersa a aterrizar sus ideas o sueños. Las claves, según la autora, son enfocarse en un sueño a la vez, visualizar tanto hasta que pueda ver ese sueño en su cabeza tan claro que se convierta en un mapa lleno de convicción para llegar a su destino y vivir esa realidad. Ella tiene una fórmula secreta y simple: Visión + Plan + Acción = Sueños Cumplidos!

Lo que ella escribe es lo que ha vivido y la manera cómo ha logrado llegar a Hollywood, un mundo que parecía muy lejano. “Empecé a cantar y actuar cuando era niña. Siempre escribía mis sueños y les ponía acción, como si fuera un plan, siempre con la visión de poder usar mi voz para dar un mensaje de esperanza y perseverancia a la gente. Yo inocentemente pensaba que así era la única manera de vivir la vida, cumpliendo sueños, entonces me metía en cuanto desfile, obra de teatro o show de talentos hubiera, y mis padres me seguían la corriente. Luego, me di cuenta de que ese mismo sueño de ser artista y llevar a cabo proyectos, se había convertido en mi carrera a través de mi arte audiovisual, en frente y tras las cámaras y ahora esa experiencia la convertí en un libro para que llegue a más personas en el mundo”, explica Natalia.

Los logros de Natalia Trejos

Ha sido productora ejecutiva de su propio podcast y programa de televisión Pinkafé, transmitido en horario estelar en los Estados Unidos por la cadena LATV Network, programa donde alzan la voz a la mujer Latina emprendedora, el cual conduce junto a su hermana, la periodista Carolina Trejos. El programa Pinkafé puede ser visto en LATV.com o la aplicación digital LATV+ y su podcast se puede escuchar en Apple podcasts y Spotify.

Empezó su carrera a temprana edad en obras de teatro y cantando en eventos locales de las ciudades de las que ha vivido en Colombia, Ecuador o en Estados Unidos en Chicago y Miami. Con la visión de llegar a Hollywood y compartir un mensaje de esperanza y perseverancia, incursionó en el modelaje, mientras se preparaba para comenzar en la actuación.

Entre producir desfiles de moda y conciertos, más actuar en novelas, emprendió en el mundo creativo audiovisual y fundó su propia empresa de producción Tangible Media Works, Inc con la que ha logrado realizar cine, tv y comerciales para marcas como McDonald`s, Colgate, Ford, Pepsi, entre otras.

En la actuación ha tenido la oportunidad de participar en series como “Jane the virgin” y películas como “To kill a killer”, “Quarter to 8”, “El Chamán”, “Alien Convergence” y algunas otras producciones de Amazon Prime. Esto la ha llevado a salir en varias revistas especializadas en Estados Unidos.

Ahora Natalia utiliza su propia experiencia en producción de Cine y Televisión, para compartir las lecciones, hábitos y acciones que ha aplicado a lo largo de los años para lograr cada sueño que comenzó con un pensamiento, luego una idea, lo imaginó como un gran sueño y luego se convirtió en un plan. Natalia cree que sin perseverancia, sacrificio, fe, plan y acción, los sueños son solo sueños.

“El Poder de tu sueño es un libro que inspira a la gente a tomar acción con sus metas, especialmente para las personas que tenemos una mente dispersa, el libro es fácil y ágil para leer, ya que tiene pocas páginas con un contenido de valor lleno de claves y fórmulas que pueden usar en sus sueños como un mapa y una guía para cumplir tus metas”, explica Natalia.

“Quiero comunicar mi mensaje de esperanza y perseverancia. También contar cómo y porqué mi carrera como productora de cine y televisión en Hollywood y mi camino en la actuación y tener mi propio TV show en cadena nacional, han sido elementos claves que utilicé para escribir el libro y cómo la gente puede usar estas herramientas en cualquier carrera, proyecto o meta que se propongan”, finaliza.

El poder de tu sueño se puede encontrar en las principales librerías del mundo y la versión digital disponible ahora en Kindle y iBooks. En Colombia está a la venta desde el 4 de enero del 2023. Para más información, visite: www.ThePowerOfYourDreamBook.com