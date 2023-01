Mateo Carvajal no se quedó callado ante críticas por renunciar a Survivor

Survivor, la isla de los famosos sigue consolidándose como la competencia de supervivencia preferida de los colombianos y los principales medidores de rating demuestran que la competencia atrae a las pantallas, pero no solo el formato, sino los participantes, son quienes llaman a los televidentes a conectarse a esta producción del Canal RCN.

Con el estreno esta competencia miles de colombianos celebraron la presencia de varios creadores de contenido digital entre los que estaba Mateo Carvajal, quien se ha hecho reconocido en los últimos años por su amor hacia el deporte y sus relaciones sentimentales.

Sin embargo, debido a la dureza de la competencia en la isla de los famosos, Carvajal decidió abandonar República Dominicana en los primeros días después de asegurar que no había podido dormir y realmente el formato televisivo requería bastante sacrificio al cual no estaba dispuesto.

Inmediatamente a su anuncio, las redes sociales explotaron con críticas hacia el influencer antioqueño, quien decidió pronunciarse en las últimas horas y revelar las razones por las cuales dejó la competencia de supervivencia.

“Es una mezcla de sensaciones como derrota, fracaso, decepción, también mucha gratitud hacia el Canal, porque de verdad es un formato excepcional muchachos. Lo que hay detrás de esa competencia es gente con mucha preparación… pero en lo personal como que he pasado por momentos que te sacuden…”, dijo en sus historias de Instagram inicialmente.

Frente a las críticas, Carvajal se mostró seguro que no lo afectaban, pues su vida en redes sociales ya suma bastantes años: “Los malos comentarios no me afectan mucho, yo no soy nuevo en esto, no soy nuevo acá, no es la primera vez que la cago, no es la primera vez que fracaso en algo en lo que yo me tenía confianza”, manifestó.

Finalmente, el exparticipante de Survivor aplaudió al resto de personajes que se mantienen en competencia. “Los que se quedaron allá en la isla, mis respetos. Yo se los dije antes de salir, ustedes me ganaron, ustedes son más grandes solamente por no renunciar, por quedarse acá, por hace ese esfuerzo que yo no pude, a ellos felicitaciones ¡De admirar!”, concluyó.