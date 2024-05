Nataly Umaña reveló su situación sentimental tras la separación con Alejandro Estrada

Una de las personas que ha revolucionado la farándula criolla durante el 2024 es Nataly Umaña, esto teniendo en cuenta lo sucedido con la actriz dentro de la Casa de los Famosos, lo que encendió una fuerte polémica en las redes sociales y derivó en la separación de la actriz con Alejandro Estrada, con quien llevaba más de 12 años de matrimonio.

Tras su salida de la Casa de los Famosos y la fuerte polémica se formó en su entorno, Nataly Umaña tomó la decisión de viajar a Miami, Estados Unidos y radicarse en este país, esto con el objetivo de compartir tiempo con su familia y alejarse de todos los rumores de la prensa tras su separación y su romance con Miguel Melfi.

Nataly Umaña rompió el silencio sobre su situación sentimental

En conversaciones con el programa Buen Día Colombia del Canal RCN, Nataly Umaña rompió el silencio sobre su actualidad sentimental, dejando claro que su separación con Alejandro Estrada ya se dio y que está viviendo un proceso de sanación, teniendo en cuenta todo lo sucedido dentro de la Casa de los Famosos.

“Estoy en un proceso de sanación muy bonito porque claramente mi comportamiento dentro de la casa fue basado desde el dolor, desde el resentimiento, desde la frustración (…) Salir de allí y tener la oportunidad de entender este proceso de sanación es muy bonito, reconfortante y estoy en ese proceso”, aseguró la reconocida actriz.

Además, Nataly Umaña se refirió a los comentarios que se han generado en las redes sociales sobre lo sucedido con Miguel Melfi dentro de la Casa de los Famosos, afirmando que las palabras no la afectan, puesto que muchas personas hablan sobre el reality y no por todo lo que sucedido dentro de su relación.

“La gente sigue hablando si supieran la realidad, la verdad, los sentimientos, yo creo que no existiría tanto ‘hate’. Se callarían, apoyarían”

Nataly Umaña se refirió de Alejandro Estrada

Por último, Nataly Umaña aseguró que se encuentra soltera y sanando todo lo sucedido con su expareja, con quien al parecer rompió todo tipo de relación, asegurando que sería irresponsable de parte de ella tratar de tener una amistad.

“Creo que cualquier persona que se acerque en este momento, no sería sano, no sería sensato porque podría herir (…) Muy pocas veces esas relaciones que se separan tienen éxito como amigos. Yo pienso que es irresponsable tener algo con alguien en este momento, porque no es justo con esa otra persona”, finalizó.