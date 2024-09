Nelson Velásquez volvió a hablar tras ser condenado: "La marca de Los Inquietos era mía"

El reconocido cantante vallenato, Nelson Velásquez, ha vuelto a pronunciarse sobre la condena que recibió a cuatro años de prisión por violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos.

Esta condena fue impuesta por un juez penal de Medellín, quien también ordenó el pago de una multa de 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalente a más de 20 millones de pesos.

¿Por qué fue condenado Nelson Velásquez?

Velásquez fue acusado de interpretar, sin autorización, varias canciones de su antigua agrupación Los Inquietos del Vallenato entre los años 2012 y 2018.

Sin embargo, el artista ha dejado claro que no está de acuerdo con el fallo, argumentando que tiene permiso de los compositores para interpretar las canciones en cuestión.

Lo último que dijo Nelson Velásquez al respecto

Nelson Velásquez no ha guardado silencio sobre esta situación y ha sido enfático en defender su inocencia. En declaraciones recientes a MTY Comedy, señaló que la condena no implica encarcelamiento inmediato, ya que según él, "solo aplica para delincuentes, bandidos y violadores," asegurando que no se considera parte de ese grupo.

“La marca Los Inquietos del Vallenato era mía, la registraron para ellos a mis espaldas sin mi conocimiento".

Velásquez también hizo un fuerte comentario dirigido a Jair López, la persona que lidera el caso en su contra: "Este señor carece de conocimiento de derechos de autor. Si nosotros hablamos de derechos de autor, las obras (canciones) son de los compositores. Eso lo sabe todo el mundo”.

El cantante destacó que la sentencia está en primera instancia y aún falta el proceso de apelación. Velásquez se mostró confiado en que obtendrán un resultado favorable, asegurando que continuará luchando para demostrar que tiene la razón.

“Esta sentencia no está en firme porque apenas está en primera instancia. Aún se necesita la apelación y algunas cosas que más adelante vamos a luchar, ya que estamos convencidos de que tenemos la razón”, dijo en el medio citado.