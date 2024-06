¿Novios oficiales? Ornella Sierra y Miguel Bueno más juntos que nunca

Una de las secciones más populares de 'La Casa de los Famosos Colombia' en el Canal RCN y la plataforma ViX es ‘Tu Chismosa Recargada’.

Conducida por Karen Sevillano y el panameño Miguel Melfi, esta sección se ha convertido en un espacio imperdible para los televidentes.

Durante la emisión del martes 11 de junio, se reveló un "galón" que ha dado mucho de qué hablar.

Grandes avances en la relación entre Miguel Bueno y Ornella Sierra

Karen Sevillano y Miguel Melfi discutieron sobre uno de los temas más candentes del programa: la relación entre Miguel Bueno y Ornella Sierra. Desde el inicio del show, estos dos participantes han mostrado una notable cercanía, lo que ha generado especulaciones sobre una posible relación amorosa.

Tras su salida del programa, ambos han insinuado que no descartan la posibilidad de explorar este vínculo más allá de la amistad.

Karen fue la primera en abordar el tema, señalando que los fans ya habían enviado pistas sobre la creciente cercanía entre Miguel y Ornella.

“La fan que nos habló hoy nos tiró un ‘código’, los fans ‘papillentes’ nos habían tirado códigos y hoy que Ornella y Miguel que están aquí nos tiraron códigos”, comentó Karen, haciendo alusión a los mensajes y señales que habían recibido de los seguidores del programa.

Miguel Melfi añadió que en la noche se llevaría a cabo una "pinki pijamada", sugiriendo que Ornella no dormiría sola, sino en compañía de Miguel. Esto avivó aún más las expectativas sobre la posible formalización de su relación.

Karen expresó su deseo de que Ornella y Miguel den el siguiente paso y formalicen su relación. “Quiero que le proponga que sean novios, que le proponga matrimonio, que tengan hijos (…)”, mencionó entre risas, pero con un tono que denotaba su apoyo a la pareja.

Ornella reveló que desea continuar conociendo a Miguel Bueno

Por su parte, Ornella Sierra no dejó nada a la imaginación y compartió sus intenciones con varios de sus excompañeros del programa. Durante una conversación en el baño con Karen Sevillano y Camilo Pulgarín, Ornella comentó: “Nosotros habíamos planeado hacer pijamada, pero, yo me cansé, esta gente iba para la terraza y yo tengo sueño (…) Entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a acostar y él verá si se acuesta”.

Camilo y Karen le sugirieron que debía dar una señal clara a Miguel en lugar de asumir que él estaría dispuesto a acompañarla automáticamente. Ornella, riendo, respondió que no era ese tipo de mujer que tomaba esas iniciativas.

El público sigue pendiente de la evolución de esta relación, esperando ver si Miguel y Ornella formalizan su romance. Lo que es seguro es que ‘La Casa de los Famosos Colombia’ continúa capturando la atención de sus seguidores con sus emocionantes y reveladores episodios.