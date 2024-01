Pablo Motos contó toda la verdad de lo ocurrido con Sofía Vergara: ¿se molestó?

Durante las últimas semanas Pablo Motos, presentador y periodista español, reconocido por el exitoso programa ‘El Hormiguero’ protagonizó una polémica en redes sociales luego de que invitara a la colombiana Sofía Vergara y en medio del programa tuvieran una supuesta discusión respecto a la pronunciación del inglés por parte de la barranquillera.

Sofía Vergara es una de las actrices más exitosas de los Estados Unidos y durante las últimas semanas ha estado recorriendo diferentes lugares del mundo con el objetivo de promocionar la nueva serie que protagonizará en Netflix, ‘Griselda’, por lo que llegó hasta España a uno de los programas magazines más vistos de ese país.

Le puede interesar: Sofía Vergara llegó a Bogotá y hasta se animó a bailar vallenato en la calle

Durante el encuentro con Pablo Motos, presentador de dicho programa, la actriz pronunció ‘Modern Family’, serie norteamericana en la que se destacó durante varias temporadas, y en ese justo momento el español le pidió que repitiera las palabras en tono jocoso.

"¿Me sale mal? ¿Hablas mejor inglés que yo? ¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos? ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes?”, le dijo la barranquillera.

El video de la entrevista llegó hasta Colombia, donde muchos compatriotas defendieron a Vergara y criticaron al español. Sin embargo, Motos decidió romper el silencio en las últimas horas y aclarar lo ocurrido con la barranquillera.

En medio de su programa de este miércoles, con los invitados Antonio Resines y Jorge Sanz, salió el tema en medio de la conversación: "¿Cuántos Goya tienes?", ha dicho el segundo. Mientras que Resines ha preguntado "¿qué le hiciste a esta pobre mujer?".

Aclaración de Pablo Matos sobre Sofía Vergara

De esta manera, el presentador español decidió aclarar la situación con Vergara y aseguró que todo se había malinterpretado, pues tiene una excelente relación con la barranquillera.

"Viene Sofía Vergara, conectamos muy bien y entonces yo le digo 'Sofía, vi una entrevista tuya con Kevin Hart donde no le dejabas caminar, estabas todo el rato vacilándole y él vacilándote a ti. Si podemos hacer como si fuésemos dos viejos amigos y me vacilas y te vacilo' y me dijo 'claro que sí'", dijo.

"Nosotros nos lo pasamos muy bien. Solo hay que ver el programa, se ve que nos lo estamos pasando bien y que el público se ríe (...) Cuando acaba el programa todo el mundo 'el mejor de la temporada'", agregó el español.

"Siento muchísimo a toda la gente que he molestado por una cosa que jamás sucedió", sentenció.