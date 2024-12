Así luce Paola Jara tras el nuevo procedimiento que se hizo en su rostro

Paola Jara, la talentosa cantante de música popular, llamó la atención en las últimas horas en las redes sociales. Pues, se realizó un procedimiento para rejuvenecer su rostro y, luego de unos días de recuperación, mostró los primeros resultados.

¿Cómo quedó luciendo la intérprete de 'mala mujer'? ¿Quedó feliz tras el procedimiento que le realizaron? Esto fue todo lo que dio a conocer a través de su cuenta de Instagram:

En video: esta es la nueva apariencia de Paola Jara tras el procedimiento en su rostro

En una historia de Instagram, Paola Jara le contó a sus seguidores que se sometió a un procedimiento que se llama 'ultraformer', que pertenece a la técnica estética que se denomina aparatología.

Ese proceso consiste en que, a través del ultrasonido, se estimula la producción de colágeno y se logra que la piel se estire un poco más para obtener una apariencia más rejuvenecedora.

En ese sentido, la artista manifestó que los resultados que ha notado han sido los esperados. "La verdad estoy feliz, el resultado se va viendo paulatinamente con el pasar de los días porque al principio estaba súper hinchadita y yo soy muy delicada de la piel", dijo.

"Por eso prefiero aparatología y no inyectables. De verdad me encantó porque ayuda a tensar un poquito la piel, tiene muchos beneficios y no es invasivo", añadió.

¿Cómo han reaccionado los seguidores de Paola Jara tras el proceso rejuvenecedor?

Tras la explicación del proceso estético, Paola Jara publicó este 10 de diciembre un reel anunciando un nuevo proyecto musical y algunos de sus fanáticos elogiaron su apariencia. Se trata de la canción 'sabrás' junto a Herencia de Timbiquí, que se lanzará el 12 de diciembre de 2024.

"Tan linda, Pao", "Eres hermosa" y "qué belleza" fueron algunos de los comentarios más destacados que escribieron los internautas en la publicación.