Perrito se une a un simulacro y se roba las miradas en las redes: ¡denle un Óscar!

La inteligencia de los perros puede variar significativamente según la raza y el individuo, pero en general, los caninos, son animales inteligentes y adaptables.

La capacidad mental de los perros se ha estudiado y clasificado de diversas maneras. Según los expertos, estos animales pueden aprender comandos nuevos con solo unos pocos intentos. Son capaces de realizar tareas complejas y se destacan en trabajos que requieren habilidades cognitivas avanzadas, como pastorear ganado, buscar, rescatar y hasta realizar tareas de obediencia avanzada.

Canino en Chile es tendencias en las redes sociales

Un perrito en Chile, se robó las miradas de los usuarios en las redes sociales al participar de un simulacro de sismos. Sin estar entrenado, el canino puso de su parte e hizo parte de esta operación.

Las imágenes fueron compartidas a través de TikTok, en donde se puede apreciar a un hombre recostado en el pavimento de la calle, en modo de actuación. Ante esta reacción, el perro imitó a esta persona y realizó la misma pose.

Poniendo sus paticas hacia arriba, el can se recostó por unos segundos con sus ojos cerrados, haciéndose el desmayado, mientras simulaban un operativo al frente de la Delegación Presidencial Regional.

De manera natural, el perrito actuó como si lo hubieran lastimado, siendo aplaudido en las redes sociales y generando admiración por su inteligencia.

Usuarios en las redes sociales aplaudieron la inteligencia del perro

Tras conocerse este hecho, los internautas mencionaron:

“Hermoso ese bebé, que ternura”, “Ternurita salió buen actor”, “nominado al Óscar”, “Dios, que hermosos que son”, “Firulais está en todas”, “Te amo perrito actor”, “eso es profesionalismo”, “la vida sin los perros no es vida, son una completa ternura”, “excelente actor perruno”, “también quería ver si lo atenderían”, “este perrito se ve adorable”, “se ganó un premio en Hollywood”, “Te amo mucho mascota”, “Firu también quería jugar”, “ayyy no me morí de ternura”, “espero lo hayan premiado por su gran actuación”, “demasiado tierno”, “que lindo”, “es un perrito precioso”, “que perro tan crack”, fueron algunos de los mensajes vistos en las redes.

