¿Los perros manipulan a sus dueños?: esto dicen los expertos

Los perros son los mejores amigos del hombre por su lealtad, ternura e incondicionalidad. Por lo tanto, han conseguido tener una energía con el hombre mediante gestos, lenguaje corporal, vocalización, miradas, etc.

A través de algunas técnicas se han adaptado a la vida de los seres humanos para comunicar sus necesidades, deseos e impulsos. De acuerdo con la prestigiosa revista científica, Proceedings of the National Academy of Sciences, los caninos han logrado desarrollar un particular método de comunicación con las personas.

Estudio revela técnicas de los perros para comunicarse con las personas

Anne Burrows, redactora de la investigación mencionó que los perros hacen ‘ojos de cachorro’. De esta manera, levantan sus cejas para empatizar con las personas. Según la experta, durante un estudio de cinco años, analizaron a cientos de perros en refugios y los que más hacían este tipo de gestos solían ser más adoptados que los caninos que no lo hacían”.

Con estas miradas, lograban persuadir a los posibles dueños, quien ante estos gestos recibían ternura y los adoptaban. De esta manera, respondían a su naturaleza instintiva en condición de afecto.

Razones por las que los perros pueden parecer que están manipulando a sus dueños:

Comunicación: Los perros se comunican principalmente a través de su lenguaje corporal y vocalizaciones. Cuando un perro hace gestos como lamerse los labios, mover la cola o gesticular de cierta manera, a menudo están tratando de expresar sus necesidades o deseos. Los dueños pueden interpretar estas señales como manipulación cuando, en realidad, el perro está tratando de comunicarse.

Aprendizaje: Los perros son animales inteligentes y pueden aprender a comportarse de ciertas maneras para obtener lo que quieren. Por ejemplo, un perro puede aprender que, si se sienta junto a la puerta y gime, es más probable que su dueño lo saque a pasear. Esto no es manipulación deliberada, sino más bien un comportamiento condicionado.

Buscar atención y afecto: Los perros son animales sociales que buscan la compañía y el afecto de sus dueños. Pueden seguir a sus dueños, lamerlos o buscar su atención de diversas formas, lo que algunos podrían interpretar como manipulación para obtener cariño y atención.

Comida: Los perros son motivados por la comida, y pueden mostrar comportamientos como sentarse junto a la mesa o dar patitas en un intento de obtener comida de sus dueños. Esto es un comportamiento aprendido y no necesariamente una forma de manipulación deliberada.

A través de estos comportamientos, los perros no manipulan a sus dueños con malas intenciones. En su lugar, están tratando de comunicarse y satisfacer sus necesidades básicas y su deseo de estar cerca de sus seres humanos. Es importante comprender el comportamiento canino y responder de manera adecuada y compasiva a las señales que los perros envían en lugar de verlo como manipulación.

Le puede interesar: Video: centro comercial en Cartagena le permite la entrada a animales de la calle y conmueve a los usuarios