Así luce la persona más vieja del mundo: cumplió 117 años

Maria Branyas no se cansa de hacer historia. La mujer catalana más vieja del mundo cumplió este lunes 4 de marzo 117 años y quedó a muy pocas semanas de meterse en el top-10 de las personas más viejas de la historia.

Según explicó a la ACN su hija Rosa Moret, la mujer "ha ido bajando los últimos meses", y desde el verano pasado sufre "una bajada lenta" aunque "no le duele nada y no tiene ninguna enfermedad".

Mediante las redes sociales diferentes portales han ido compartiendo imágenes de Maria Branyas, quien celebró su cumpleaños número 117 con una frase sobre la vejez que compartió en su cuenta oficial de ‘X’.

“Buenos días, mundo. Hoy cumplo 117 años. Hasta aquí he llegado”, escribió como parte del mensaje en el que miles de personas de todo el mundo le enviaron sus saludos y buenos deseos ante semejante edad a la que ha llegado.

Bon dia, món. Avui compleixo 117 anys. Fins aquí he arribat.



“La vellesa és una espècie de sagrament. Perds oïda, però hi sents més, perquè escoltes la vida, no els sorolls… A la llum de la mort, la vida adquireix un pes específic, més definitiu” (Pere Casaldàliga)