"Me robaron": Sofía Vergara hizo polémicas declaraciones sobre los Premios Emmy 2024

El pasado domingo 15 de septiembre se celebraron los Premios Emmy 2024, donde se reconoció la excelencia de las producciones de televisión estadounidense lanzadas entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024.

Entre las categorías más destacadas se encontraban Mejor Actor Principal en una Serie Dramática, Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática, Mejor Serie Dramática, Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia, y Mejor Actriz Principal en una Serie Limitada o Antológica, entre otras.

En esta edición, la reconocida actriz colombiana Sofía Vergara fue nominada en la categoría de ‘Mejor Actriz Principal en una Serie Limitada o Antológica’ por su papel en la serie ‘Griselda’ de Netflix. Vergara, quien ya había sido nominada en cuatro ocasiones previas por su trabajo en ‘Modern Family’, competía esta vez con Jodie Foster, Brie Larson, Juno Temple y Naomi Watts. Sin embargo, fue Jodie Foster quien se llevó el galardón por su interpretación en la serie ‘True Detective’.

Sofía Vergara se toma con humor su derrota en los Emmy 2024

A pesar de no haber ganado el premio, Sofía Vergara tomó la noticia con mucho humor. La actriz compartió un ‘reel’ en su cuenta de Instagram, donde se la ve caminando por la alfombra roja y, con un tono cómico, exclama: “Me lo robaron, me lo robaron. Me robaron el Emmy otra vez, por quinta vez”. El video termina con una risa de la actriz, lo que dejó claro que su intención era divertir a sus seguidores y tomarse con gracia su derrota en los Emmy.

Los fanáticos de Sofía no tardaron en mostrar su apoyo incondicional en los comentarios de la publicación. Mensajes como “No tendrás un Emmy, pero tienes nuestros corazones”, “Para nosotros los colombianos serás siempre nuestra ganadora”, y “Eres una estrella, cariño. No te hace falta Emmy” inundaron el ‘reel’, destacando el cariño y admiración que sienten por ella.

Vergara celebra con humor y una hamburguesa tras los Emmy

Sofía Vergara también publicó un video en su Instagram disfrutando de una hamburguesa durante lo que parecía ser la fiesta posterior a la premiación, con la frase: “No conseguí un Emmy, pero conseguí una hamburguesa”. Esta publicación reafirmó el tono relajado y cómico con el que la actriz enfrentó su derrota en los Emmy 2024.

Con su actitud despreocupada y sentido del humor, Sofía Vergara dejó claro que no necesita un Emmy para seguir siendo una de las favoritas del público y una estrella de la televisión internacional.