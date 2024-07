Joe Manganiello desmintió a Sofía Vergara y explicó los motivos de su separación

Joe Manganiello ha hablado por primera vez sobre su divorcio con la reconocida actriz Sofía Vergara. La noticia de su separación sorprendió a muchos, ya que la pareja era considerada una de las más estables y queridas de Hollywood.

En una reciente entrevista con la revista Men's Journal, Manganiello reveló que las diferencias irreconciliables entre ambos fueron el motivo principal de la ruptura. “Ese nunca fui yo”, afirmó, haciendo alusión a que, a lo largo de su relación, había aspectos de su vida y personalidad que no lograron encajar completamente con los de Vergara.

La razón por la que Joe Manganiello y Sofía Vergara terminaron

Manganiello subrayó que, aunque intentaron superar sus diferencias, finalmente decidieron que lo mejor era tomar caminos separados.

Según el actor, la decisión fue mutua y tomada con madurez, buscando el bienestar de ambos. Esta declaración desmiente los rumores sobre conflictos y tensiones graves entre ellos, destacando que la separación se dio de manera amigable.

"Le dije: 'Si ya no quieres tener hijos, lo entenderé. Solo dímelo y sabré de qué se trata y no pasa nada'. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y No lo hice", dijo el actor de Magic Mike a Men's Journal.

Y agregó que "¿Que me pinten como que tuve una especie de crisis de la mediana edad, y después de nueve años, le di un ultimátum de 'haz esto que es potencialmente no saludable para tu cuerpo o me voy'? Ese nunca fui yo

El impacto emocional y la vida después del divorcio.

El divorcio de Manganiello y Vergara no solo impactó a sus seguidores, sino también a ellos a nivel personal. Manganiello admitió que ha sido un proceso difícil y emocionalmente desgastante. A pesar de ello, se muestra optimista sobre el futuro y asegura que ambos están enfocados en sus carreras y en encontrar la felicidad individualmente.

Manganiello ha retomado proyectos personales y profesionales, mientras que Vergara continúa destacándose en su carrera como actriz y empresaria. Ambos han recibido el apoyo de sus seguidores y colegas, quienes les desean lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas.