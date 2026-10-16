¿Moverán el concierto de Ryan Castro del Campín en Bogotá?: esto se sabe

Gran incertidumbre hay en la capital por cuenta del estado de la grama del Campín, pues Sencia, empresa privada encargada de la operación de este recinto, ya se ha pronunciado nuevamente sobre las condiciones actuales del terreno para optimizar su condición y garantizar seguridad.

Sin embargo, la preocupación no solamente se ha centrado en los partidos de fútbol que ya estaban programados en el recinto ya que varios de los próximos conciertos que se realizarán también son tema de discusión.

Sencia sobre el próximo concierto en El Campín

Una de las medidas que comunicó Sencia, en las horas más recientes, corresponde al inicio de las conversaciones entre la empresa y los promotores del concierto de Fonseca para lograr la modificación del evento que inicialmente se encuentra programado para el próximo 24 de octubre.

Dentro de estas conversaciones también se estaría contemplando mover el concierto a otro escenario de la capital.

Este pronunciamiento ya ha generado gran incertidumbre entre los fanáticos del cantante Ryan Castro, quien llevará a cabo su concierto ‘Awoowen’ el próximo 31 de octubre. Pese a las dudas, hasta el momento, esta presentación no tiene modificaciones y se realizará en el Campín durante la fecha anunciada.

Así mismo, la entidad dio a conocer que ya se han estado realizando trabajos para garantizar las mejores condiciones del campo, el mantenimiento agronómico correspondiente y la revisión de las uniones del césped.

Cabe recordar que el concierto de Ryan Castro corresponde al primer Campín del antioqueño y su segundo estadio en el país por lo que hay gran expectativa.

Este concierto promete ser toda una experiencia distinta a los demás shows que ha realizado, pues este será el tercer concierto que contará con un escenario 360 grados en el Campín y tendrá la temática de Halloween al celebrarse durante la mítica noche de brujas.

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Próximos eventos deportivos en El Campín

Hasta el momento, los partidos programados para los próximos días en el Campín son: sábado 17 de octubre: Millonarios vs. Jaguares a las 6:00 p.m., martes 20 de octubre: Millonarios vs. Once Caldas a las 8:30 p.m. y miércoles 21 de octubre: Santa Fe vs. Once Caldas a las 8:20 p.m.