CANAL RCN
Tendencias

¿Moverán el concierto de Ryan Castro del Campín en Bogotá?: esto se sabe

El estado de la grama del Campín ya ha generado preocupación entre los fanáticos de los artistas que están próximos a presentarse allí.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 16 de 2026
09:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Gran incertidumbre hay en la capital por cuenta del estado de la grama del Campín, pues Sencia, empresa privada encargada de la operación de este recinto, ya se ha pronunciado nuevamente sobre las condiciones actuales del terreno para optimizar su condición y garantizar seguridad.

Sin embargo, la preocupación no solamente se ha centrado en los partidos de fútbol que ya estaban programados en el recinto ya que varios de los próximos conciertos que se realizarán también son tema de discusión.

Fonseca anuncia concierto en Medellín y gira internacional para 2027: fechas y boletería
RELACIONADO

Fonseca anuncia concierto en Medellín y gira internacional para 2027: fechas y boletería

Sencia sobre el próximo concierto en El Campín

Una de las medidas que comunicó Sencia, en las horas más recientes, corresponde al inicio de las conversaciones entre la empresa y los promotores del concierto de Fonseca para lograr la modificación del evento que inicialmente se encuentra programado para el próximo 24 de octubre.

Dentro de estas conversaciones también se estaría contemplando mover el concierto a otro escenario de la capital.

Este pronunciamiento ya ha generado gran incertidumbre entre los fanáticos del cantante Ryan Castro, quien llevará a cabo su concierto ‘Awoowen’ el próximo 31 de octubre. Pese a las dudas, hasta el momento, esta presentación no tiene modificaciones y se realizará en el Campín durante la fecha anunciada.

Así mismo, la entidad dio a conocer que ya se han estado realizando trabajos para garantizar las mejores condiciones del campo, el mantenimiento agronómico correspondiente y la revisión de las uniones del césped.

Cabe recordar que el concierto de Ryan Castro corresponde al primer Campín del antioqueño y su segundo estadio en el país por lo que hay gran expectativa.

Este concierto promete ser toda una experiencia distinta a los demás shows que ha realizado, pues este será el tercer concierto que contará con un escenario 360 grados en el Campín y tendrá la temática de Halloween al celebrarse durante la mítica noche de brujas.

Exnovia de Ryan Castro dedicó romántico mensaje a futbolista colombiano
RELACIONADO

Exnovia de Ryan Castro dedicó romántico mensaje a futbolista colombiano

Próximos eventos deportivos en El Campín

Hasta el momento, los partidos programados para los próximos días en el Campín son: sábado 17 de octubre: Millonarios vs. Jaguares a las 6:00 p.m., martes 20 de octubre: Millonarios vs. Once Caldas a las 8:30 p.m. y miércoles 21 de octubre: Santa Fe vs. Once Caldas a las 8:20 p.m.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Indicaciones de Madonna a Feid: así se grabó su canción para el Mundial 2026

Artistas

Fonseca anuncia concierto en Medellín y gira internacional para 2027: fechas y boletería

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 16 de octubre de 2026

Otras Noticias

Fútbol internacional

¿La nueva era del fútbol? En Uruguay ya se usan las tarjetas digitales

La escena se vivió durante un partido correspondiente a la Copa de Uruguay.

Temblor en Colombia

Fuerte temblor en Colombia en la mañana de este viernes 16 de octubre: este fue el epicentro

Fuerte temblor de magnitud 4,1 sacudió Colombia este viernes 16 de octubre. El SGC confirmó el epicentro en Chocó y los municipios cercanos al sismo.

María Corina Machado

María Corina Machado denuncia que EE. UU. la excluyó del diálogo en Venezuela

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 15 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Cuidado personal

Este es el hábito cotidiano que le ayuda a prevenir una de cada tres enfermedades gastrointestinales