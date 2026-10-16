Exnovia de Ryan Castro dedicó romántico mensaje a futbolista colombiano

Valentina González, modelo y exprometida del cantante Ryan Castro, volvió a llamar la atención en redes sociales por una dedicatoria amorosa al futbolista Gustavo Cuéllar, actual jugador del Deportivo Cali y con pasado en la Selección Colombia.

La vida sentimental de Valentina González volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales. La modelo, quien sostuvo una relación de cerca de cinco años con el cantante urbano Ryan Castro, compartió un mensaje cariñoso dedicado a Gustavo Cuéllar que despertó comentarios entre sus seguidores.

La publicación dejó ver el afecto que la influenciadora le expresa al mediocampista colombiano. El detalle que más llamó la atención fue el cierre de su mensaje con un espontáneo “te amoo”, acompañado de una muestra pública de cariño.

La dedicatoria se suma a otras publicaciones con las que la pareja ha dejado ver su cercanía. En mayo de 2026, González ya había compartido una fotografía junto al futbolista, acompañada de una reflexión sobre las dificultades, el aprendizaje y las recompensas de la vida. Cuéllar también publicó imágenes con ella, lo que reforzó las señales públicas de su relación.

¿Quién es Valentina González, la expareja de Ryan Castro?

Valentina González es modelo, empresaria y creadora de contenido. Su nombre ganó mayor visibilidad por la relación sentimental que mantuvo con Ryan Castro.

La pareja estuvo junta durante aproximadamente cinco años. Sin embargo, en abril de 2025, González confirmó públicamente la ruptura y explicó que quería cerrar esa etapa desde el respeto, sin escándalos ni polémicas.

Tras la separación, ambos continuaron sus caminos por separado. Ahora, las publicaciones de la modelo junto a Cuéllar vuelven a despertar interés entre quienes siguen la vida personal de las figuras del entretenimiento colombiano.

Gustavo Cuéllar, el futbolista que conquistó a la modelo

Gustavo Cuéllar es un mediocampista barranquillero que ha vestido la camiseta de equipos como Deportivo Cali, Junior, Flamengo, Al-Hilal, Al-Shabab y Grêmio. También hizo parte de convocatorias de la Selección Colombia durante distintos procesos internacionales.

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En 2026 regresó al fútbol colombiano para jugar con el Deportivo Cali, después de su paso por Brasil. Su trayectoria deportiva y su vida personal lo mantienen en el radar de los aficionados.

Por ahora, la dedicatoria de Valentina González es una nueva muestra pública del cariño entre ambos.