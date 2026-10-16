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Fonseca anuncia concierto en Medellín y gira internacional para 2027: fechas y boletería

Fonseca anunció su gira internacional para 2027 y confirmó concierto en Medellín. Consulte la fecha, el escenario y cuándo comienza la venta de boletas.

Foto: Omar Cruz

Noticias RCN

octubre 16 de 2026
07:50 a. m.
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El cantante colombiano Fonseca confirmó un nuevo concierto en Medellín para el 6 de febrero de 2027, como parte de su gira internacional “Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour”, con la que recorrerá diferentes ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos.

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El artista, ganador de nueve Latin Grammy, llevará al escenario las canciones de su más reciente álbum, además de los éxitos que han marcado sus más de dos décadas de trayectoria.

La presentación en Medellín será una de las dos fechas anunciadas en Colombia, junto con el concierto del próximo 24 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá, cuyas entradas ya están agotadas.

¿Cuándo es el concierto de Fonseca en Medellín y cómo comprar boletas?

El espectáculo se realizará el sábado 6 de febrero de 2027 en el DAVIarena de Medellín, escenario que recibirá al cantautor bogotano en una nueva etapa de su carrera.

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Según la información divulgada por los organizadores, la venta de entradas tendrá las siguientes fechas:

  • Preventa Davivienda: 15 de octubre de 2026.
  • Venta general: 17 de octubre de 2026.

Los interesados podrán consultar las localidades, precios y condiciones de compra a través de los canales oficiales del artista y los puntos de venta autorizados.

¿Qué canciones llevará Fonseca a su gira internacional de 2027?

La nueva gira lleva el nombre de su undécimo álbum, “Antes Que El Tiempo Se Vaya”, una producción de 12 canciones que incluye colaboraciones con Juanes, Rawayana, Rubén Blades, Manuel Medrano, Río Roma y Nanpa Básico.

“Me ilusiona muchísimo compartir en vivo ‘Antes Que El Tiempo Se Vaya’, un álbum tan personal para mí, y ver cómo estas canciones cobran vida junto a la gente”, expresó Fonseca.

El recorrido internacional también contempla presentaciones en Chile, Argentina, Honduras, Costa Rica, Guatemala y varias ciudades estadounidenses, entre ellas Nueva York, Miami y Orlando.

Con esta gira, Fonseca busca reencontrarse con su público y combinar sus nuevas composiciones con las canciones más reconocidas de su repertorio.

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