Shakira y Dua Lipa cantaron ‘Antología’ juntas por primera vez: vea el video

Shakira volvió a sorprender a sus seguidores durante su residencia en Madrid.

Este sábado 3 de octubre, la colombiana cumplió su octavo concierto en la capital española, pero la noche tuvo un momento especial, pues Dua Lipa apareció como invitada para interpretar junto a ella “Antología”, uno de los temas más recordados de la barranquillera.

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El encuentro generó expectativa desde antes del espectáculo, pues significaba la primera vez que Shakira y Dua Lipa compartían escenario.

La presentación hizo parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, gira con la que la colombiana tiene programadas 12 fechas en Madrid.

Shakira y Dua Lipa cantaron “Antología” en Madrid

Pasadas las 10:30 p. m., hora de España, Shakira detuvo por unos minutos su espectáculo para presentar a su invitada.

“Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero. Y por mí personalmente, porque me declaro hoy oficialmente su fan. Con ustedes ¡Dua Lipa!”, expresó Shakira.

La artista británica apareció entonces en el escenario y ambas interpretaron “Antología”, canción incluida originalmente en Pies descalzos, álbum que Shakira publicó en 1995.

La elección del tema no fue casual. Dua Lipa ya había sorprendido a sus seguidores al cantar “Antología” durante su concierto en Bogotá en 2025, presentación que en ese momento provocó una reacción de la propia Shakira.

Primera vez de Shakira y Dua Lipa juntas en un escenario

La actuación de este 3 de octubre marcó un momento inédito para las dos estrellas, pues pese a la admiración que habían expresado públicamente, nunca habían cantado juntas en vivo.

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El concierto también tuvo un alcance especial fuera de España. La presentación fue transmitida gratuitamente y en directo a nivel mundial a través de Amazon Music y Prime Video, permitiendo que seguidores en Colombia acompañaran el espectáculo.

La aparición de Dua Lipa convirtió así la octava fecha de Shakira en Madrid en una de las presentaciones más comentadas de su residencia.