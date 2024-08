Jhonny Rivera confesó cómo inició su romance con Jenny López: “¿Qué vamos a apostar?”

Una de las relaciones que más ha generado revuelo en el mundo de la farándula colombiana es la de Jhonny Rivera y Jenny López, esto teniendo en cuenta la diferencia de edad que existe entre ambos artistas, lo que ha hecho que varios cibernautas estén pendientes de cada acción que hagan los cantantes de música popular.

RELACIONADO Jhonny Rivera sorprendió a un trabajador de su finca con millonarios regalo

En esta oportunidad, la relación Jhonny Rivera y Jenny López vuelve a tomar protagonismo en todo Colombia por la fuerte confesión que realizó el pereirano, quien en medio de una entrevista dio a conocer la forma en la que inició su romance con la cantante, afirmando que todo fue por una apuesta.

Jhonny Rivera confesó cómo inicio su relación con Jenny López

En diálogos con Dímelo King, el cantante pereirano reveló que su romance con Jenny López empezó de una forma extraña, esto teniendo en cuenta que él solo tenía la intención de ayudar a la artista a subir los seguidores de su cuenta de Instagram, pues a pesar de su talento solo contaba con un poco más de 3.500 seguidores.

“Yo le dije que hiciera covers, pero no le funcionaba. Pasó el tiempo y le dije, bueno, vamos a hacer una puesta. Yo me comprometo a subirle sus redes sociales, pero que vamos a apostar a qué de aquí al sábado tiene más de 10k (…) Entonces le dije yo, apostemos un beso y ella se quedó como no lo puedo creer, pero después le dije mentiras, yo le ayudo. Jenny me dijo, eso no va a pasar y estiró el dedito”, fueron las primeras palabras de Jhonny Rivera.

RELACIONADO Jhonny Rivera explota en redes sociales tras ser amenazado por un fan en su propia casa

Además, el cantante pereirano aseguró que el reto lo logró en menos de dos horas, esto teniendo en cuenta que le pidió ayuda a ‘La Liendra’, amigo cercano de Jhonny Rivera, quien fue el encargado que en ese momento Jenny López subiera de 3.500 seguidores a casi 12.000 seguidores, perdiendo la apuesta con el cantante.

“Yo llamé a la Liendra y menos de dos horas Jenny ya tenía más de 12.000 seguidores (…) Ella me envió un pantallazo y con la cara de asombro. El sábado yo le dije que no pasaba nada, que yo solo quería ayudarle. Ella me dijo que no, que le diera tiempo para que me cumpliera, después ella me dio un pico rebotado”, aseguró el cantante.

Jhonny Rivera, una ayuda gigante para Jenny López en su carrera profesional

Además, Jhonny Rivera dejó claro que en la actualidad, Jenny López ha tenido un crecimiento importante en su carrera profesional, asegurando que ya hay empresario que la contratan para los diferentes eventos en Colombia, lo que ha hecho que sea cada vez más reconocida a nivel nacional e internacional.