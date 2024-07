Jhonny Rivera explota en redes sociales tras ser amenazado por un fan en su propia casa

El reconocido cantante de música popular, Jhonny Rivera, ha tomado una drástica decisión tras enfrentar una serie de eventos desafortunados que involucran a sus fans y admiradores.

En un video realizado a través de sus redes sociales, el artista ha anunciado el fin de las reuniones y encuentros que solía tener con sus seguidores en su residencia.

Con una trayectoria exitosa en la industria musical popular, Jhonny Rivera ha logrado conectar con su público gracias a su cercanía y disponibilidad para compartir momentos especiales con sus fans. Sin embargo, esta cercanía ha llevado a situaciones indeseadas que han llevado al artista a tomar medidas drásticas para proteger su privacidad y tranquilidad.

Jhony Rivera le pide a sus seguidores que no lo busquen en su casa

En una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 3.4 millones de seguidores, Jhonny Rivera expresó su molestia al revelar que un grupo de personas se encontraba afuera de su casa esperando ser atendidos por él. Estas personas habían llegado con un bafle para cantar y manifestaron que no se irían hasta que el artista les prestara atención.

A pesar de que ya había sido informado que no se encontraba disponible, el grupo insistió en esperarlo por tiempo indefinido, incluso si esto implicaba pasar el día siguiente afuera de su residencia. Jhonny Rivera expresó su frustración al respecto:

"Estoy en mi casa desde medio día y hay un grupo de personas que están allí con un bafle cantando y esperando que yo los atienda. Ya se les ha dicho que no estoy y siguen insistiendo en que van a esperarme el tiempo que sea necesario. No puedo atenderlos porque ya tengo organizadas las grabaciones del video musical de 'El intenso'".

Además, el artista teme por sus seguridad; no podía garantizar que todas las personas que llegan a su casa tengan buenas intenciones, por lo que ha decidido no atender a nadie más en ese lugar. "No tengo seguridad de que todas las personas que llegan son personas buenas", agregó el artista.

Jhonny Rivera también fue amenazado

En una experiencia particularmente desafortunada, Jhonny Rivera compartió un incidente en el que un individuo llegó a su casa solicitando ayuda económica y laboral bajo amenazas y coerción.

El artista relató que este hombre le mencionó que había visitado previamente al también reconocido artista Yeferson Cossio y que, al no ser atendido, amenazó con dañar un vehículo como represalia.

Ante esta situación, Jhonny Rivera tomó la visita como una amenaza y decidió no atender al individuo dentro de su hogar. "No tengo un equipo de detectores de metales para verificar si la persona viene armada o no, por lo que no voy a desgastar energías en ese tema", expresó el artista.

Con el fin de evitar futuros incidentes y proteger su privacidad, Jhonny Rivera ha decidido poner fin a las reuniones y encuentros que solía tener en su residencia. "Les pediré el favor de que no vayan más a mi casa porque las personas que van a pedir que grabe con ellos o pedir ayudas económicas y trabajo, pero en mi casa no estoy atendiendo a nadie", concluyó Rivera.