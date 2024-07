¡Robert Downey Jr. vuelve a Marvel! Gran noticia para fanáticos de superhéroes

Durante la Comic-Con 2024 celebrada en San Diego, California; Marvel Studios presentó nuevas entregas de la famosa franquicia de superhéroes. Luego de ser las mentes detrás de las películas Avengers, los hermanos Russo dirigirán las próximas producciones (Avengers: Doomsday y Secret Wars).

El regreso de Robert Downey Jr.

Una película que hará parte del MCU (Marvel Cinematic Universe) será Avengers: Doomsday. La cual se espera sea presentada en mayo de 2026. Para los fanáticos de los superhéroes, esta noticia fue fantástica. Sin embargo, no conocían sobre la sorpresa que los directores tenían preparada.

El antagonista de la película será el Dr. Doom, uno de los villanos más famosos de Marvel. Se especuló sobre quién podría interpretarlo, pero al final se optó por un viejo conocido. En la tarima y al frente del público, se subieron varias personas con el atuendo del personaje.

Los hermanos Russo estaban dando detalles de la película y, sin esperarlo, anunciaron que Downey Jr. iba a interpretar al Dr. Doom. El actor se quitó la mascara y recibió los aplausos del público.

Robert Downey Jr. fue famoso en el universo cinematográfico de Marvel por interpretar a Tony Stark. Su debut en el mundo de los superhéroes se dio en 2008, cuando se presentó la primera película del MCU: Iron Man.

Tony Stark: el personaje insignia de Robert Downey Jr.

Posteriormente, tuvo un cameo en The Incredible Hulk hasta volver a ser el protagonista de Iron Man 2. El estrellato llegó en 2012 cuando, junto al resto de superhéroes, participó en la primera entrega de Avengers.

El personaje de Tony Stark estuvo presente en las películas posteriores, tales como Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Capitán América: Civil War, Spiderman: Homecoming, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y Spiderman: Far From Home.

No obstante, el fin de Stark se dio en Endgame. Luego de perder la batalla con Thanos, los Vengadores a la cabeza de Iron Man pudieron devolverse en el tiempo e impedir que el tirano galáctico ganara. Para lograr esto, Stark se sacrificó. Si bien tuvo un cameo en Spiderman: Far From Home; para ese momento el personaje de Tony Stark no existía más en el MCU.

Un año después de destacarse con el personaje de Lewis Strauss en Oppenheimer, Downey Jr. retorna al universo Marvel.