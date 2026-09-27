Robot de Westcol lanzó patadas y puños: todo quedó en video

El robot que Westcol compró para el próximo Stream Fighters ya está en Medellín y comenzó a generar contenido antes de su esperado enfrentamiento contra Blessd. Sin embargo, durante una de las pruebas, el artefacto tuvo movimientos que sorprendieron al creador de contenido.

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En las imágenes compartidas por el streamer se observa al robot acostándose, levantándose y realizando diferentes movimientos. En determinado momento, incluso lanzó patadas y puños, provocando que Westcol tuviera que alejarse.

La situación terminó de manera curiosa: el robot quedó sentado en una silla y, de acuerdo con lo mostrado por el creador de contenido, Westcol no logró levantarlo por sí mismo y tuvo que pedir ayuda.

El episodio rápidamente llamó la atención de sus seguidores, especialmente por tratarse de uno de los robots que serán utilizados en el particular enfrentamiento tecnológico de Stream Fighters 5.

¿Cuánto costó el robot que compró Westcol?

Westcol aseguró que invirtió más de 100.000 dólares en el robot, una cifra que supera los 330 millones de pesos colombianos.

El creador explicó que el dispositivo funciona mediante comandos de programación y que su intención es enseñarle los movimientos que deberá realizar durante el combate.

La tecnología tendrá un papel central en la próxima edición de Stream Fighters, pues será la primera vez que el evento incluya un enfrentamiento protagonizado por robots. Westcol y Blessd tendrán cada uno un artefacto que será utilizado en el duelo.

El propio Westcol también había manifestado preocupación por aprender a manejar correctamente el equipo, debido al riesgo que podría representar una mala manipulación cuando el robot esté realizando movimientos.

¿Cuándo será la pelea de robots de Westcol y Blessd?

El particular enfrentamiento está programado para Stream Fighters 5, que se realizará el 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

La quinta edición contará con una cartelera de 10 enfrentamientos y tendrá como una de sus principales novedades precisamente el duelo entre los robots de Westcol y Blessd.

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Por ahora, el robot de Westcol ya protagonizó su primer momento viral antes de llegar al ring y el creador de contenido tendrá varias semanas para familiarizarse con la tecnología y preparar los movimientos que llevará al evento.