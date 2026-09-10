¿Cuánto vale el robot de Westcol? El streamer reveló la millonada que pagó

WestCol sorprendió a sus seguidores al revelar la millonaria inversión que realizó para adquirir el robot humanoide que ha mostrado en sus transmisiones, confirmando que el precio es elevado para muchos en el país.

La máquina, que protagonizó uno de los momentos más virales del año al golpear al streamer en directo y romper su setup de una patada, será usada en su evento 'Stream Fighters 5' donde habrá una pelea de robots en la que se estará enfrentando al dispositivo de Blessd.

¿Cuánto cuesta el robot humanoide de WestCol?

El creador de contenido antioqueño aseguró que gastó unos 100.000 dólares en la compra y el traslado del robot hasta Medellín. La inversión supera los 330 millones de pesos colombianos al realizar la conversión con la tasa actual.

La cifra fue compartida por el propio streamer durante una transmisión, en la que se refirió a la adquisición como un costoso juguete. “100 mil dólares el juguetico”, comentó sobre el aparato de aspecto humanoide que mide 1,73 de altura.

Además de mostrar el humanoide en sus transmisiones, WestCol ha compartido algunas de las pruebas iniciales de funcionamiento. En ellas, la máquina ha realizado movimientos como levantarse, lanzar golpes y ejecutar patadas. El streamer también explicó que debe trabajar en la programación y preparación de las acciones que ejecutará durante el combate.

¿Cuándo se enfrentarán los robots de WestCol y Blessd en Stream Fighters 5?

El enfrentamiento entre los dos robots está previsto para el 14 de noviembre de 2026, durante Stream Fighters 5, que se realizará en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

La participación de estas máquinas representa una de las novedades de esta edición, que combinará los combates entre figuras de las redes sociales con un duelo protagonizado por robots humanoides.