Ryan Castro logró hacer sold out en el Madison Square Garden de Nueva York

Ryan Castro se encuentra atravesando por uno de los momentos más importantes de su carrera, pues el antioqueño logró dos nominaciones en la próxima edición de los Latin Grammy 2026 y ha logrado agotar la boletería de la mayoría de sus shows en Estados Unidos.

Sin embargo, el cantante ha anunciado dos presentaciones cruciales para su carrera que, desde ya, son todo un éxito en ventas. Por esto, luego de conquistar varios estadios en Colombia, el paisa ahora llegará a escenarios emblemáticos como el Madison Square Garden.

Ryan Castro en el Madison Square Garden

El intérprete de ‘Sanka’ ha logrado consagrar sus espectáculos como uno de los más llamativos, sorprendentes e ingeniosos en el país ya que ha logrado incluir fechas emblemáticas como parte de sus espectáculos. Halloween y navidad son festividades clave para el paisa, quien celebrará el fin de año en Estados Unidos.

“Los Chorros con Richy Tour” es la nueva propuesta con la que Ryan conquistará el Madison Square Garden y el Kaseya Center. Pese a que el anuncio oficial fue hace una semana, medios internacionales como Complex dieron a conocer que el cantante logró vender el total de la boletería para el mítico escenario en Nueva York.

Según el artista, el show, programado para el próximo 12 de diciembre, tiene el objetivo de llevar parte de la fiesta decembrina que se vive en Colombia hasta Estados Unidos.

Con una temática tradicional al hacer uso de elementos visuales como su carriel, aguardiente, sombrero y botas, Ryan Castro logrará ofrecer una amplia puesta en escena que combina los mejores elementos de la tradicional celebración antioqueña.

Actualmente, el artista se encuentra realizando su gira por Estados Unidos. Esta inició el pasado 6 de septiembre y culminará el próximo 10 de octubre en Las Vegas.

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¿Cuándo será el próximo concierto de Ryan Castro en Colombia?

Bogotá ya se está preparando para asistir al primer Campín de Ryan Castro que se llevará a cabo el próximo 31 de octubre. La fiesta, denominada como “Awoowen”, reunirá a más de 50 mil asistentes en la mítica noche de brujas para celebrar una de las fiestas más épicas del dancehall en el país.

Este concierto promete ser uno de los más sorprendentes hasta el momento, pues se realizará en formato 360 al contar con el escenario en todo el centro del estadio. Así mismo, se espera que este cuente con invitados de alto nivel como J Balvin, Feid, entre otros.