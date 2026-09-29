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'Richy' llega al Madison Square Garden: Ryan Castro anuncia gira navideña en Estados Unidos

El artista paisa cerrará su tour por Estados Unidos con presentaciones en Nueva York y Miami.

Ryan Castro anuncia gira navideña en Estados Unidos.
Foto: Ryan Castro

Noticias RCN

septiembre 29 de 2026
12:42 p. m.
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Ryan Castro anunció una nueva gira por Estados Unidos con su alter ego 'Richy' como protagonista para celebrar la Navidad con las canciones que hacen alusión a la época de diciembre en Colombia; el cantante paisa anunció que tendrá presentaciones en el mítico Madison Square Garden de Nueva York y el Kaseya Center de Miami con 'Los Chorros Con Richy Tour'.

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Las presentaciones están programadas para el 12 de diciembre en Nueva York y el 19 en Miami, por lo que los colombianos y latinos residentes en Estados Unidos podrán vivir una experiencia del ambiente navideño como si estuvieran en Colombia.

Éxitos de Ryan Castro como 'Richy'

Como parte de su repertorio musical, Ryan Castro ha hecho costumbre lanzar una canción en diciembre con ritmos como el 'chucu chucu' y sonidos tropicales típicos que hacen recordar a las canciones antiguas con temática de fin de año.

La primera fue lanzada en el año 2021 y se tituló 'Mujeriego', siendo una de las más escuchadas en ese final de año y llevándolo a seguir la tradición durante los siguientes años; la lista la completan las siguientes canciones:

  • 2022: 'La Garrafa' y 'El pan de Estefanía'
  • 2023: Richy (El Pichón) y 'El Bote'
  • 2024: 'El chucu chucu', junto a Juanes
  • 2025: 'Mi Fortuna'
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Ryan Castro continúa con 'Sende, The Last Dance Tour' en Estados Unidos

Las presentaciones del artista paisa en diciembre marcarán el final de su exitoso tour 'Sende' en Estados Unidos, que inició el pasado 6 de septiembre en Atlanta y se prolongará hasta el próximo 10 de octubre en Las Vegas antes de aterrizar en Nueva York el 12 de diciembre.

Colombia también espera por la presentación del 'Tío Ryan' y Cali lo recibirá el 17 de octubre después de que su concierto programado para agosto debiera ser postergado por el terremoto del 10 de agosto; y el 31 de octubre promete ser una de las mejores fiestas de Halloween de la historia cuando El Campín de Bogotá reciba el 'Awooween'.

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