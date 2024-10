Esta es la sanción que recibirá Cony Camelo en Masterchef, ¿por qué?

MasterChef Celebrity se ha consolidado como uno de los programas más exitosos de la televisión colombiana, cautivando a millones de espectadores con sus emocionantes retos y la convivencia entre los famosos.

En la edición 2024, la competencia ha reunido a un elenco de celebridades que ha mantenido a los seguidores pegados a la pantalla, emocionados por ver quién se lleva el título. Sin embargo, en los últimos episodios, una inesperada ausencia ha generado gran interés entre los fanáticos del programa: la actriz Cony Camelo no participó en el reto de la semana.

La ausencia de Cony en uno de los retos más importantes, basado en la preparación de platos con café, dejó a muchos seguidores con preguntas. Aunque inicialmente no se ofrecieron detalles, pronto se confirmó que la actriz tuvo que ausentarse por razones de salud.

¿Por qué Cony Camelo no estuvo en el último episodio de MasterChef Celebrity?

Según lo informado en el programa, Cony Camelo no pudo estar presente debido a un problema de salud. A lo largo del episodio, algunos de sus compañeros, como Paola Rey, comentaron sobre la situación. “Hoy, lamentablemente, Cony no se sentía muy bien y por eso no está. Creo que hay un virus circulando por aquí en MasterChef”, explicó Paola ante las cámaras.

Claudia Bahamón, presentadora del reality, también se refirió al tema, confirmando que Cony estaba bajo cuidado médico y no se sabía exactamente cuándo podría regresar. No obstante, Bahamón fue clara al señalar que, según las reglas del programa, cuando Cony regrese, lo hará con el delantal negro, lo que la expondrá a una posible eliminación en el próximo reto.

El regreso de Cony Camelo y su delantal negro

A pesar de la preocupación por la salud de Cony, las reglas de MasterChef Celebrity son estrictas, y su ausencia no la exime de las consecuencias. Como es tradición en el programa, cualquier concursante que se ausente debe reintegrarse con un delantal negro, lo que significa que Cony estará directamente en riesgo de ser eliminada cuando vuelva a la competencia.

Los seguidores del programa ahora se mantienen a la espera de su regreso y de cómo enfrentará los próximos desafíos con la presión adicional del delantal negro. Mientras tanto, el top 10 del programa sigue avanzando, y cada reto se vuelve más crucial para los participantes en su lucha por llegar a la final de MasterChef Celebrity.