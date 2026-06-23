La viral celebración de la Selección Noruega y su hinchada se toman la Copa del Mundo 2026

El mundo entero tiene puestas las miradas sobre la Copa del Mundo 2026 con la que más de 40 selecciones se están disputando su cupo en la competencia futbolera más famosa e importante del planeta.

Sin embargo, ya son varios acontecimientos los que se han llevado la atención por fuera de las canchas, pues las hinchadas han sido protagonistas de momentos que son virales en todas las redes sociales.

Este ha sido el caso de los fanáticos de la Selección Noruega, quienes no solamente han hecho sentir su afición por el fútbol dentro de los estadios, sino en cada espacio que tienen para aglomerarse y dar a conocer la que hoy es una de las barras favoritas del mundo.

Celebración de la hinchada de Noruega

Sin duda alguna, la fiesta vikinga se está llevando la atención de millones de fanáticos ya que con su auténtica celebración han transformado las calles de Nueva York en una verdadera ola nórdica.

Los escandinavos han salido con camisetas rojas, banderas, bucelas y cascos con cuernos, al mejor estilo vikingo, con el objetivo de cantar y ejecutar su famoso remo vikingo.

Con dicha coreografía sincronizada, cientos de fanáticos simulan estar en los barcos legendarios de los pueblos nórdicos que recorrieron Europa durante los siglos VIII y XI.

La celebración se ha tomado las redes sociales ya que la hinchada no se ha limitado a recrear estos movimientos desde las graderías, sino también lo ha hecho desde las calles de la “gran manzana”, escaleras, estaciones del metro y zonas turísticas de la ciudad.

Más que un festejo, el remo vikingo se ha convertido en un verdadero ritual para los fanáticos escandinavos, quienes ya son famosos en el mundo al ser los candidatos a la mejor hinchada de la Copa del Mundo 2026.

Selección Noruega gana ante Senegal y celebra

Pero la famosa fiesta del fútbol también contagió a los futbolistas de Noruega, quienes se impusieron frente a Senegal con un marcador 3-2 que llevó a la selección nórdica a clasificar a los octavos de final.

Por supuesto, cada gol generó una ola de remos desde las tribunas que llevó a que los futbolistas decidieran, al final del partido, sentarse en la cancha para simular el avance de las embarcaciones ‘drakkars’ por medio de su remo y sus cánticos al ritmo del tambor.