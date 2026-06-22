La fotografía de Messi bañando a Lamine Yamal hace 17 años: ¿qué hay detrás?

Ahora que Lamine Yamal ha debutado en la nueva Copa del Mundo, son millones las miradas que hay sobre el futbolista español que con tan solo 18 años ya se ha convertido en uno de los posibles sucesores de astros mundiales como Messi o Cristiano Ronaldo.

Pero como si fuera producto del destino o la casualidad, en pequeño Lamine ya habría destinado su vida a no solo convertirse en uno de los mejores, sino también a rodearse de ellos.

Una fotografía, que ya ha tomado gran popularidad durante los últimos 3 años, deja ver un inédito encuentro que tuvo Lamine, con meses de edad, junto al argentino Lionel Messi cuando este no era considerado como la leyenda del fútbol que es actualmente.

RELACIONADO Lionel Messi ya es el máximo goleador en la historia de los Mundiales

Fotografía de Messi y Lamine Yamal

Durante las épocas mundialistas ha vuelto a popularizarse una inédita fotografía, del año 2007, en la que se observa al joven Lionel Messi, de tan solo 20 años, acompañando al pequeño Lamine, de escasos meses de vida, quien estaba siendo bañado por su madre.

Sin embargo, todo habría comenzado con la publicación de Mounir Nasraoui, padre de Lamal, quien compartió la fotografía de su hijo disfrutando del baño de espuma. Pero la historia detrás de la fotografía parece todavía más sorprendente ya que el fotógrafo de aquel momento reveló los detalles a portavoces internacionales como EFE.

Se trata de Joan Monfort, quien aseguró que dichas fotografías iban destinadas a un calendario solidario de la UNICEF en las que participaron distintos futbolistas del equipo Barcelona.

Pero la elección de los bebés también jugó a favor del pequeño Lamine ya que para elegir a estos se hizo un sorteo en el barrio de Rocafonda, en Cataluña, en donde ambos tuvieron la oportunidad de coincidir en el mismo escenario.

¿Qué ocurrió tras la foto de Messi y Lamine Yamal?

Así mismo, el fotógrafo añadió, para el mismo medio internacional, algunos detalles detrás de la realización de la fotografía, pues señaló que recuerda al joven Messi “rígido” a la hora de tomar la fotografía con el bebé.

Pese a que lo catalogó como una reacción normal, el fotógrafo aseguró que finalmente se logró una interacción entre el argentino y el pequeño, quien logró emitir varias sonrisas que quedaron plasmadas con su lente.

El resultado, una de las fotografías con mayor historia y significado deportivo de todos los tiempos hasta el momento.