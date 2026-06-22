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VIRAL: Shakira es tendencia tras enviarle emocionante mensaje a Lionel Messi, máximo goleador histórico de los Mundiales

Shakira estuvo presente en el partido en el que Lionel Messi rompió un nuevo récord.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

junio 22 de 2026
05:20 p. m.
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Argentina disputó su segundo partido en el Mundial 2026 y le ganó 2-0 a Austria con un nuevo doblete de Lionel Andrés Messi.

El astro argentino ya había anotado tres goles en el debut y, con las dos anotaciones de este 22 de junio, pasó a ser el máximo goleador histórico de los Mundiales.

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Shakira, la reconocida cantante colombiana, estuvo presente en ese encuentro que se disputó en el Estadio Dallas, en Arlington, Estados Unidos, y causó furor al ser enfocada por la pantalla del escenario deportivo.

Además, una vez terminó el partido, la artista barranquillera le envió un emocionante mensaje a Lionel Andrés Messi por batir un nuevo récord. ¿Qué le dijo?

Este fue el emocionante mensaje que Shakira le envió a Lionel Messi por ser el máximo goleador en la historia de los Mundiales

En una historia de Instagram, Shakira publicó una foto de Lionel Andrés Messi y escribió lo siguiente:

"Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y todos los latinos", comenzó expresando la intérprete de 'Chantaje'.

"Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. Sigue brillando", concluyó.

¿Cuándo jugará Argentina su tercer partido en el Mundial 2026?

Después de conseguir dos victorias en línea, Argentina se clasificó a los dieciseisavos de la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, todavía le resta un partido de la fase de grupos, que será contra Jordania.

Ese encuentro se disputará el sábado 27 de junio, en el Estadio Dallas, en Arlington, a las 9:00 de la noche (hora de Colombia).

¿Cómo está el grupo de Argentina en la Copa del Mundo 2026?

Con la victoria vs. Austria, el grupo de Argentina se encuentra así:

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  1. Argentina: 6 puntos (+5).
  2. Austria: 3 puntos (0).
  3. Jordania: 0 puntos (-2).
  4. Argelia: 0 puntos (-3).

No obstante, Jordania y Argelia aún no han disputado su segunda fecha y lo harán en la noche de este lunes, a las 10:00 de la noche (hora de Colombia).

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