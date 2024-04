Shakira anunció su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran'

El viernes Shakira se presentó por sorpresa, junto al productor y compositor argentino Bizarrap, en el Festival de Coachella que se realiza en el Empire Polo Club en Indio, California. La colombiana interpretó 'La Fuerte', que hace parte de su más reciente álbum 'Las mujeres ya no lloran' lanzado en marzo y compuesto por 16 canciones.

Pero eso no fue todo, la barranquillera aprovechó la invitación de Bizarrap para anunciar 'Las mujeres ya no lloran World Tour': "Finalmente nos vamos de gira, empezando aquí en noviembre, este año y en esta ciudad. No puedo esperar, no podría pedir más, muchas gracias", dijo.

Luego cerró su participación en Coachella con Sesión #53 en medio de la aclamación del público.

Más tarde, a través de sus redes sociales, Shakira reiteró la noticia que dejó felices a sus fans. Aseguró que está lista para volver al escenario, festejar y celebrar con su 'manada de lobos'.

"¡Estoy muy feliz de anunciar finalmente que 'Las mujeres ya no lloran world tour' está en marcha! ¡No puedo esperar a volver al escenario para festejar y celebrar con mi manada de lobos!

¿Cuándo es la gira mundial de Shakira 'Las mujeres ya no lloran'?

Hasta el momento, solo la cantante colombiana confirmó que su gira mundial iniciará en noviembre de 2024 en California, Estados Unidos. Sin embargo, en su página oficial shakira.com ya está activa la opción de registrarse para poder conocer las fechas, ciudades y días de preventa de las boletas.

Esta será la séptima gira que realiza Shakira en sus más de 30 años de carrera musical. El último tour que realizó fue 'El Dorado', en 2018 con el que recorrió Europa, Asia, Estados Unidos y Latinoamérica. Cerró sus presentaciones el 3 de noviembre de 2018 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

Fans esperan ansiosos la gira mundial de Shakira tras verla en Times Square

Shakira el pasado 26 de marzo sorprendió a sus seguidores con un espectacular concierto en Time Square, de Nueva York, uno de los escenarios más famoso del mundo; con el que promocionó su álbum 'Las mujeres ya no lloran'.

El álbum número 12 de la cantante ha sido un éxito rotundo, especialmente después de la polémica separación de su esposo, el futbolista Gerard Piqué. Canciones como 'Monotonía', 'El Jefe' y 'Te felicito' se volvieron virales en las redes sociales, ya que reflejan la difícil etapa que vivió la artista tras hacer público su divorcio.

El show en Nueva York fue un evento memorable para los fanáticos de la cantante. Muchos de ellos esperaron pacientemente en largas filas para poder disfrutar de la presentación en vivo de Shakira que los deleitó con éxitos como 'Hips don't lie', 'TQG' y su Bzrp Music Session.

El concierto de Shakira en Times Square fue catalogado por sus seguidores como uno de los mejores eventos presenciados en ese lugar icónico.