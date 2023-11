Clara Chía no sería la culpable de la separación de Shakira y Piqué: fuerte revelación desde España

La separación de Shakira y Gerard Piqué sigue dejando de que hablar en todos los medios de comunicación, teniendo en cuenta las revelaciones que se han dado a conocer en las últimas horas, dejando muy mal parado al exjugador del Barcelona, quien al parecer le fue infiel a la colombiana con una de sus amigas.

La primera hipótesis que se dio a conocer tras la separación de las celebridades fue la presunta infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía, una joven de 24 años y que en la actualidad es la pareja sentimental del exjugador del Barcelona, dejando millones de comentarios entre los seguidores de las celebridades.

Sin embargo, en las últimas horas, se dio a conocer otra hipótesis que ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales, puesto que se conoció que la relación de las celebridades no terminó por la infidelidad con Clara Chía, sino por la relación que tenía Gerard Piqué con una de las amigas más cercana de Shakira.

Traición de Gerard Piqué y una amiga a Shakira

Según dio a conocer el programa español Chisme no Like, Shakira no fue engañada por la joven de 24 años, sino por Anna Kaiser, entrenadora y coreógrafa de la colombiana, quien al parecer tuvo una ‘aventura’ con Gerard Piqué mientras la barranquillera estaba preparando lo que era su presentación en el súper Bowl 2020.

“Se dice que detrás de esos entrenamientos se escondía una profunda traición por parte de Anna que involucra a Gerard Piqué”, fueron las declaraciones de Adri Toval, periodista del programa en mención y que fue la encargada de revelar la nueva hipótesis que revolucionó las redes sociales en los últimos días.

Además, dio a conocer que Gerard Piqué y Anna Kaiser tuvieron una salida a una reconocida discoteca en Barcelona. Allí, el exjugador del Barcelona tuvo varias acciones románticas con la entrenadora de Shakira, sin importar las personas que estaban en este lugar.

“Según nuestros informantes en Barcelona, dos testigos de una fiesta en un reservado y lujoso punto cuentan que esa noche estaba su grupo de amigos con varias mujeres tomando y divirtiéndose, y en ese grupo se encontraba la entrenadora de Shakira, Anna Kaiser”, aseguró la periodista.

Shakira rompió relación con Anna Kaiser

Por último, la reconocida periodista dio a conocer que Shakira rompió todo tipo de relación con Anna Kaiser tras la infidelidad con Gerard Piqué, pues así lo habría dado a conocer la colombiana en una pasada entrevista.

“Pese a que nunca se dijo nada, Anna ya no comparte imágenes con Shakira en Instagram y la cantante dijo en una entrevista para Billboard que tenía más de un año sin entrenar”, finalizó la periodista sobre lo acontecido con la entrenadora de Shakira, Gerard Piqué y la colombiana.

Ante lo conocido desde España se comienza a descartar que Clara Chía fue la culpable de la separación de Shakira y Gerard Piqué, pues vale recordar que la joven catalana ha sido señalada por todos los medios de comunicación.

Le puede interesar: Shakira pactó pagar una multa de más de 7,3 millones de euros por fraude fiscal en España