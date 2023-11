"La pagamos entre todos": fans de Shakira lanzan iniciativa para pagarle la multa

Por distintas razones, Shakira fácilmente puede ser una de las personalidades más importantes del mundo del entretenimiento en 2023. Los éxitos que lanzó la artista este año como 'Acróstico', 'Music Sessions, Vol. 25' con Bizarrap, 'TQG', 'Copa Vacía', y varias más, pero los dramas tras su separación con Gerard Piqué siguen marcando la tendencia.

Después de, aparentemente, superar el desamor por la ruptura de la relación de más de 12 años y por la infidelidad con Clara Chía, la separación del exfutbolista le sigue causando problemas a la barranquillera, pero ya no tanto de índole sentimental, sino en lo legal.

Hace meses se conoció de la deuda que Shakira tiene en la Hacienda de España, y que por evadirla por años, recibiría un duro castigo de parte de la justicia de ese país y que podría tener como consecuencia una pena de cárcel. Sin embargo, el lunes pasado tuvo lugar la audiencia en la que le dictaron sentencia y aunque estará libre, deberá pagar una millonaria multa.

La deuda de la colombiana ascendía a los 14,5 millones de euros según varios reportes de la prensa española. Los rumores indicaban que la cantante iba a recibir un castigo de ocho años de cárcel, más una multa económica de 23 millones de euros por evasión, pero no fue así. Al final, el fallo del fiscal fue de una multa de 7,3 millones de euros para no tener que pasar ni un día en prisión.

SI bien el mundo del espectáculo paga bastante bien y podría parecer que Shakira la tendría fácil para cancelar esa cifra, no deja de ser un número bastante abultado para cualquier persona, y por eso, sus fanáticas se han unido en redes sociales para lanzar una campaña que recoja fondos para ayudar a la colombiana a pagar la multa, aunque sea algo.

La iniciativa consiste en escuchar la mayor cantidad de veces posible las canciones de la artista en las plataformas de streaming para así contribuir a que aumenten los ingresos por popularidad.

Me dispongo a escuchar #Shakira 24/7 porque esa multa la pagamos entre todos pic.twitter.com/hM1UnBeAyE

Y ahora a escuchar a Shakira que esa deuda no se paga sola https://t.co/jk9vyUdgGc

Procedo a escuchar todo el día las de la intuición, Shakira no me dejo sola en julio, yo no la dejo sola con la deuda di jajaja