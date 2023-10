Shakira se destapó previo a los Premios Billboard: “En Barcelona era prácticamente estar sola”

Shakira se ha encargado de revolucionar las redes sociales durante los últimos meses, teniendo en cuenta las diferentes canciones que ha sacado desde su separación con Gerard Piqué, lo que hizo que fuera nominada a varios premios en la semana de la música latina de Billboard que se celebró el pasado jueves 5 de octubre en Miami.

Previo a la ceremonia, Shakira tuvo una conversación con la revista Billboard, donde la colombiana habló sin tapujos y contó detalles de lo que ha sido su carrera profesional, de lo que representa realizar música y sobre todo de lo importante que se han convertido sus hijos para poder escribir sus grandes éxitos.

En primera instancia, Shakira contó el gran momento que está viviendo en la industria musical, afirmando que es una “luna de miel”, puesto que la mayoría de las canciones que ha sacado la colombiana se han convertido en un himno para todas sus seguidoras e incluso para las mujeres que se encuentran un poco triste del corazón.

“Estoy muy inspirada, estoy con ganas. No sé qué me pasa, no tengo ni idea. Ha habido etapas en las que me tienen que llevar como con una grúa al estudio. Pero ahora estoy en una luna de miel con esto de hacer música y con mi carrera. Estoy enamorada de lo que hago”, aseguró la colombiana.

Además, dejó claro que sus seguidores se han convertido en un apoyo importante para ella, dejando claro que fueron los encargados de que ella volviera a tener fuerza en el mundo de la música.

“El público ha estado a mi lado, tomándome de la mano. Así es como los he sentido, arropándome, consolándome, motivándome, inspirándome. No me sentí sola porque tengo un público que me ha acompañado desde que tengo uso de razón”, añadió la artista colombiana.

Importancia de sus hijos dentro de su carrera musical

Por otro lado, Shakira dejó caro que sus hijos (Mila y Sasha) son un factor crucial dentro de su carrera profesional, puesto que antes de que ella saque una canción siempre escucha los consejos de sus hijos.

Sí, él [Milan] fue el que me mostró la música de Bizarrap. Me dijo, ‘cuando hagas una canción con Bizarrap va a ser un número uno mundial’. [Bizarrap] ya me había mandado un DM [por redes sociales] que yo no había visto. Pero luego me mandó un mensaje por WhatsApp, y le digo a Milan, ‘Mira quién está escribiéndome’. ¡Me dice, “Yes! El Dios argentino”. Tiene buen instinto. Yo los escucho mucho [a mis hijos]. Cada vez que voy a sacar algo, les digo, “¿Qué les parece esta canción?”, para ver qué se imaginan. Con “Te felicito”, por ejemplo, la idea del robot en el video fue de Sasha, y la idea del fuego fue de Milan”, añadió Shakira.

Shakira reveló su situación en Barcelona

Por último, la colombiana reveló lo que representa en su carrera como artista estar en Miami, puesto que aseguró que en Barcelona no había mucho espacio para la industria musical.

“Estar en Barcelona era estar prácticamente sola. No hay una industria musical ahí activa. Cada vez que tenía una idea, tenía que esperar a que el productor estuviese en Europa y le dieran ganas de pasar por Barcelona. Era todo muy lento y se quedaban muchas ideas en el vacío. Me quedaba sin poder ejecutar muchos de mis planes (…) Ahora el estar aquí, cerca de tantos colegas, productores y músicos y amigos, es una gran motivación”, finalizó.