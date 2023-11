Salud mental: la bandera de Sheynnis Palacios, coronada Miss Universo 2023

Sheynnis Palacios, representante de Nicaragua, fue nombrada la mujer más hermosa del mundo en la nueva edición de Miss Universo, y recibió la corona y la banda por parte de su antecesora, la estadounidense R'Bonney Gabriel.

Es la primera vez que Nicaragua gana el concurso, en la que la australiana Moraya Wilson quedó como segunda finalista.

En Noticias RCN hablamos con la nueva Miss Universo, Sheynnis Palacios, quien aseguró que aún no puede creer el hecho de haber recibido la corona.

Estoy que no me lo creo. Le decía a las muchachas ‘no lo creo, no lo creo’ y ellas me agarraban y me decían: ‘pues créetelo, te lo mereces