¿Silvestre Dangond más grande que Diomedes Díaz? Contundente respuesta del guajiro

Durante los últimos días, Silvestre Dangond ha estado bajo el foco de todos los medios de comunicación, teniendo en cuenta que dio a conocer que tras dos décadas en la música se presentará por primera vez en el Estadio El Campín (Bogotá), una noticia que alegró a todos los silvestristas y gran parte de los fanáticos del vallenato.

En la rueda prensa que se llevó a cabo en el restaurante de James Rodríguez en Bogotá, Silvestre Dangond informó que el próximo 18 de mayo tendrá su presentación en El Campín. Además, aprovechó la oportunidad para recordar al momento que llegó a la capital de la República en 1999, llenó de ilusiones y sueños por cumplir.

Sobre ese momento de su vida, Silvestre Dangond afirmó que recibió muchos “no” en la capital de la República, pero que esas respuestas fueron motivación para seguir adelante y poder seguir demostrando su talento, eso sí, afirmando que nunca se creyó mejor que otros o estuvo a la altura de los gigantes del género vallenato.

Lea también: Pipe Bueno en el ojo del huracán por un video junto a una mujer rubia durante una presentación

“Yo sabía que no era el mejor de todos, porque los que se creen cracks se frustran muy rápido”, declaró el artista.

¿Silvestre Dangond se cree mejor que Diomedes Díaz?

Ante la confesión de Silvestre Dangond, salió a colación el tema de las comparaciones entre él y Diomedes Díaz, las cuales se han hecho frecuentemente en las redes sociales y a lo que el intérprete de ‘Me gusta’, ‘Indiferencia’ y demás contestó de una manera tajante y bastante serio.

“Las comparaciones me dan flojera y me aburren porque la gente no ha querido entender que yo no seré más grande que Diomedes Díaz, la gente no ha querido entender que yo respeto a todos los grandes”, aseguró Silvestre Dandong en medio de la rueda de prensa.

Además, dejó claro que nunca en su vida se ha atrevido a compararse con el gran Diomedes Díaz, quien es considerado como uno de los más grandes compositores de la música vallenata y que ha dejado un legado bastante importante en la industria musical colombiana.

Silvestre Dangond volverá a presentarse en el Festival Vallenato

El guajiro fue uno de los últimos artistas en ser anunciado para el Festival de la Leyenda Vallenata 2024. El próximo viernes 3 de mayo, Dangond saltará al escenario del Parque de la Leyenda Vallenata para cantar todos sus éxitos. Otros 'grandes' del género como Poncho Zuleta, Iván Villazón (el homenajeado de la edición 57) y Peter Manjarrés darán espectáculo en Valledupar.