Silvestre Dangond ofreció emotivo discurso a Omar Geles: "Reímos, discutimos y nos reconciliamos"

Este miércoles 22 de mayo, se llevó a cabo un gran homenaje en honor a Omar Geles, quien falleció de manera repentina a causa de un infarto. Artistas de la talla de Iván Villazón y Gustavo Gutiérrez llegaron a la Plaza Alfonso López para darle el último adiós a uno de los compositores más importantes de la historia vallenata. Silvestre Dangond viajó a Valledupar y ofreció unas emotivas palabras.

Dangond le grabó 12 canciones a Geles, en las cuales resaltan: 'A blanco y negro', 'Gracias', 'Las locuras mías' y 'Me gusta, me gusta'. El prolífico cantautor y acordeonero, quien supo ser Rey del Festival de la Leyenda Vallenata en 1989, fue indispensable para que el intérprete guajiro ganara reconocimiento.

El sábado pasado, Geles sorprendió al de Urumita durante su consagratorio concierto en El Campín. Dangond le dedicó unas emotivas palabras y el de Mahates le respondió con un verso que puso de pie a los miles de 'silvestristas' que coparon las tribunas del 'coloso de la 57'.

Silvestre Dangond le dedicó sus últimas palabras a Omar Geles

"De pronto me voy a extender un poco, porque quiero decirles una cosa: ustedes creen que las personas no oyen, ni sienten porque ya partieron de este mundo y, al contrario. 'Yo quiero decirte mi negro que este fue el viaje más largo de mi vida, aquí a Valledupar. Me levanté muy temprano, con ganas de venir a verte y darte las gracias por las 12 canciones que me diste. Me las diste con el alma y convencido de que siempre las iba a convertir en éxitos. Nos reímos, discutimos, nos resentimos, nos reconciliamos'", señaló uno de los fundadores de la 'Nueva Ola', en un video publicado por 'El Pilón'.

Silvestre Dangond contó cómo fue su última parranda con Omar Geles

"La última vez que parrandeamos fue en mi casa. De esas loqueras que me entran a mí, me perdí de mi casa y llegué a Valledupar. Estaba en mi casa parrandeando y él llegó con pantaloneta. Cantamos, cantamos y cantamos. Yo quiero decirte Omar que cuando venía con Peter (Manjarrés) en el avión, dijimos: 'La gente no sabe lo que perdió, la ausencia no se va a sentir ahora, la ausencia se va a sentir con los años porque si alguien tenía el vallenato vivo y renovado siempre fue Omar Geles'. Yo me llevo el placer de grabarle muchos éxitos", agregó Dangond, quien no pudo contener las lágrimas.

El apoyo incondicional de Omar Geles a Silvestre Dangond

"No sé qué pasaba entre él y yo, pero había una conexión muy bonita. Había una química y eso sentía reflejado cuando nos veíamos. Había mucho respeto, yo tenía la facultad de decirle 'no me gusta, mándame otra'. En el último trabajo discográfico no le grabé y, con todo y eso, se puso la camiseta de 'Ta' Malo'; a él le gustaba la canción mía: 'La Vallenata'. Se fue para mi casa, parrandeó y se fue esa noche para un pueblo por Villavicencio, cantó con la camiseta y al día siguiente me mandó un video. Yo tengo muchos recuerdos y aquí me puedo quedar hablando del genio, yo le decía a él 'El Calixto Ochoa de la Nueva Generación'. Le agradezco a Dios por ponerme a Omar Geles en el camino, porque mi carrera no hubiera sido igual sin este negro inteligente y genio de la música vallenata. ¡Gracias, Omar!", concluyó.