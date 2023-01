La 'tiradera' de Shakira a Piqué: así reaccionaron los streamers más famosos del mundo

La espera terminó el jueves cuando Shakira sorprendió al mundo con una canción junto al famoso productor argentino Bizarrap y donde la letra de la canción dejó claro su destinatario: Gerard Piqué.

Rápidamente furor en las redes sociales y recibiendo buenas críticas, Shakira se volvió viral y los usuarios reacciones con todo tipo de comentarios, pero varios personajes se robaron la atención como los streamers más famosos del mundo.

En contexto: Esta es la letra de la nueva canción de Shakira

Luego de la reacción de Ibai Llanos, amigo y socio del futbolista Gerard Piqué, protagonista de la nueva canción de Shakira. Otros streamers también reaccionaron.

“Creéis que lo que dice Shakira va por Piqué??? no sé creo que igual es afirmar algo cuando no está claro del todo. Yo personalmente esperaré a tenerlo más claro prefiero no arriesgarme”, afirmó AuronPlay.

Creéis que lo que dice Shakira va por Piqué??? no sé creo que igual es afirmar algo cuando no está claro del todo. Yo personalmente esperaré a tenerlo más claro prefiero no arriesgarme. — Auron (@auronplay) January 12, 2023

Además, EmpershaoEsp fue más allá de un solo un mensaje y publicó un meme de Shakira y Piqué: “Definitivamente Pique después de la sesión de Bizarrap con Shakira”.

Definitivamente Pique después de la sesión de Bizarrap con Shakira: pic.twitter.com/B2rVru8bP3 — EmpershaoEsp (@EmpershaoEsp) January 12, 2023

Miguel Serrano también reaccionó y apuntó contra Shakira por su canción contra Piqué:

“Puedes tener razón y ser elegante (¡principalmente porque hay dos niños!). #Shakira ha elegido lo contrario con la excusa de que “como soy artista” puedo contarlo a mi manera. No es ‘empoderamiento’. Es revanchismo ridículo…y ¡expone a sus hijos!”

Puedes tener razón y ser elegante (¡principalmente porque hay dos niños!). #Shakira ha elegido lo contrario con la excusa de que “como soy artista” puedo contarlo a mi manera.🤡

No es ‘empoderamiento’.Es revanchismo ridículo…y ¡expone a sus hijos!#Piquepic.twitter.com/BZaDzynNFH — Miguel Serrano 🇪🇸 (@MiguelSerranoTV) January 12, 2023

Otro famoso streamer, como DjMaRiiO, comentó lo siguiente: “Qué ganas de saber las novedades de esta semana para la Kings League”, haciendo referencia al torneo que organizó Gerard Piqué junto a Ibai Llanos y donde el exfutbolista es el presidente.

Qué ganas de saber las novedades de esta semana para la Kings League 🥵 — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) January 12, 2023

TheGrefg, uno de los streamers más famosos de España, publicó varias imágenes en sus redes sociales con alusión a Gerard Piqué.

Ya tenemos respuesta de Piqué: pic.twitter.com/MQG28m28qu — Grefg =) (@TheGrefg) January 12, 2023

La reacción de Ibai Llanos a la canción de Shakira contra Piqué

Una vez se lanzó la canción, Ibai Llanos, amigo y socio de Gerard Piqué, reaccionó a la letra.

En su cuenta oficial de YouTube, el presentador de deportes electrónicos y streamer, compartió el video de la sesión musical de la colombiana y, en vivo, reveló su opinión.

Ibai indicó que el video tenía buen “flow, buen rollo”, haciendo referencia a que la canción tiene muy buen ritmo. A medida que iban avanzando los minutos, dejó entre dicho algunas palabras de asombro frente a lo que decía canción y finalmente, envió un mensaje que ahora se ha tomado las redes sociales: Descanse en paz Gerard Piqué.