Esta es la letra de la nueva canción de Shakira

El pasado 10 de enero, varios cibernautas encendieron las alarmas que indicaban que Shakira lanzaría una nueva canción contra su expareja y padre de sus hijos Gerard Piqué.

Esto, luego de que una avioneta sobrevolara el cielo de Miami con un mensaje que, al parecer, estaría incluido en la letra de la nueva entrega musical y que, además, estaba acompañado de una fecha que hacía referencia al encuentro en vivo que tuvo la artista junto al DJ argentino, Bizarrap, este miércoles 11 de enero.

Según las imágenes y los videos compartidos en redes sociales, el mensaje que llevaba la aeronave decía “una loba como yo, no está pa' tipos como tú”. Pero, adicional a esto, también se conoció, según un programa de Telemundo, que la nueva melodía incluiría frases como “a ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’que te mortifique, mastica y traga, pa’que no pique. Yo contigo ya no regreso ni, aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía, que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique”.

La nueva canción de Shakira

Entretanto, las teorías terminaron siendo ciertas. Tras el lanzamiento que tuvo lugar este miércoles en las plataformas digitales, la cantante barranquillera dio a conocer ante el mundo su nuevo proyecto musical junto al DJ internacional.

Escuche la canción completa aquí.