¿Sueña con ser cantante? Dímelo King buscará nuevos talentos en los barrios de Barranquilla

Los jóvenes de Barranquilla que sueñan con abrirse camino en la industria musical tendrán una nueva oportunidad para demostrar su talento.

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Durante octubre de 2026 se llevará a cabo la segunda temporada de Talento de Barrio, una iniciativa que busca descubrir artistas emergentes y brindarles herramientas para desarrollar sus carreras.

El proyecto, liderado por Dímelo King en alianza con la Alcaldía de Barranquilla, regresará después de una primera edición que permitió identificar nuevas voces en diferentes sectores de la ciudad.

Esta vez, la propuesta incluirá audiciones en los barrios, encuentros con profesionales de la música y una final en la que los participantes deberán presentar sus propias composiciones.

¿Cómo serán las audiciones de Talento de Barrio en Barranquilla?

Una de las principales características de esta convocatoria es que las audiciones se realizarán directamente en los barrios de Barranquilla, acercando las oportunidades a quienes buscan darse a conocer.

Los participantes podrán mostrar sus habilidades musicales y avanzar en las diferentes etapas del proyecto.

Sin embargo, no bastará únicamente con tener una buena voz. Los artistas que lleguen a la final deberán interpretar canciones originales, escritas y grabadas por ellos mismos.

Además, recibirán formación mediante clases magistrales con profesionales de la industria, quienes compartirán conocimientos sobre derechos de autor, producción musical, creación de marca y desarrollo de proyectos artísticos.

El objetivo es que los participantes comprendan cómo funciona el negocio musical y puedan aprovechar mejor sus oportunidades.

Dímelo King fortalece su apuesta por los nuevos artistas

Esta segunda temporada llega mientras Dímelo King amplía su participación en la industria.

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Recientemente, la plataforma puso en marcha Los Nuevos Reyes, un estudio que reúne a cantantes, compositores y productores para desarrollar proyectos musicales desde sus primeras etapas.

A esto se suma su vinculación como compositor y productor ejecutivo con Sony Music Publishing.

Con Talento de Barrio, la iniciativa busca que más jóvenes de Barranquilla puedan transformar sus habilidades musicales en proyectos con posibilidades de crecimiento.

Por ahora, no se han detallado las fechas específicas de las audiciones ni los requisitos de inscripción.