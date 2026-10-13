Capturan a alias Lucía por ataque contra dragoneantes del Inpec en Barranquilla

La Policía de Barranquilla capturó a una mujer que habría participado en la coordinación de un atentado contra dos dragoneantes en la Penitenciaria de El Bosque y sería una pieza importante en una estructura delincuencial.

Los investigadores de la Policía tenían reseñada a alias Lucía como una importante integrante de la banda de Los Costeños, sería la compañera sentimental de alias El Gomelo, señalado como una de las figuras principales de la banda.

Alias Lucía está sindicada de coordinar el atentado contra dos dragoneantes que trabajaban en la penitenciaría del Bosque, ubicada en el sur de Barranquilla. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la información.

"Alias Lucía es señalada de ser coordinadora y financiera de 'Los Pepes', pareja sentimental de alias Gomelo —hombre de confianza de Digno Palomino, cabecilla principal de esa estructura— y de tener más de ocho años de trayectoria criminal", escribió el mandatario en su cuenta de X.

Así fue el ataque contra dragoneantes en Barranquilla

El hecho se registró el sábado 10 de octubre cuando dos dragoneantes que viajaban en motocicleta fueron abordados por hombres armados que los atacaron. Los agentes fueron trasladados inmediatamente a un centro médico donde permanecen estables pero delicados.

Este atentado, sumado a otros ataques que han sufrido funcionarios del Inpec ha generado alarma entre los guardianes penitenciarios que hacen un llamado urgente a la dirección de la institución y al Gobierno Nacional para que les brinden apoyo.

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En Barranquilla en menos de cinco días se presentaron dos ataques contra cárceles y funcionarios.