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Hermana de Yeison Jiménez rompió el silencio ante las críticas por la herencia del artista

La mujer decidió hablar sobre las críticas que ha recibido tras el fallecimiento del cantante.

Foto: IG @linajimenez.g
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Noticias RCN

septiembre 25 de 2026
07:05 p. m.
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No cabe duda de que Lina Jiménez se ha convertido en una de las figuras más importantes dentro de la familia Jiménez Galeano al dar continuidad con varios de los negocios que el cantante Yeison Jiménez dejó en vida.

Entre el legado musical, las distintas empresas que el hombre construyó y demás bienes que conforman el patrimonio total del “aventurero de Colombia”, son amplias las especulaciones que se han generado en torno a la herencia que este dejó para sus familiares.

Por esto, varias de las críticas no solamente se han centrado en su esposa Sonia Restrepo, sino también en Lina. Ante la polémica, la empresaria decidió romper el silencio para hablar sobre la verdadera historia detrás del legado que habría adquirido de su hermano y demás familiares.

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¿Qué dijo Lina Jiménez sobre la herencia familiar?

La mujer tomó su cuenta oficial de Instagram para compartir un video en donde relaciona los comentarios negativos que ha recibido tras la muerte de su hermano. Su relato inicia mencionando que ha tenido que trabajar desde los 12 años en Manzanares, Caldas, al ejecutar distintas labores en los negocios familiares.

Su trabajo no se limitó a realizar dichas labores ya que también tuvo que interrumpir sus estudios, en varias ocasiones, al tener que salir a apoyar el sustento económico de su vivienda en ciudades como Manizales y finalmente en Bogotá.

Entre billares, panaderías, casas de familia, restaurantes y la plaza de Corabastos, Lina tuvo que dejar de estudiar a sus 14 años para poder ayudar a su madre y su hermana recién nacida.

Pese a que su mamá no tenía intenciones de que esta abandonara el colegio al plantearle la opción de que volviera a su pueblo junto a su padre, Lina decidió quedarse junto a su progenitora para resolver sus problemas económicos.

Pero las sorpresas no acabaron en este proceso ya que Lina quedó embarazada durante su juventud por lo que ya no tenía que cuidar de su pequeña hermana, sino también del hijo que venía en camino.

Ante los problemas financieros y el exceso de trabajo que enfrentó su madre y su hermano Yeison Jiménez, quien en dicho instante trabajaba en la plaza de mercado, su familia decidió unirse para convencerse de que iban a lograr salir adelante.

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Lina Jiménez sobre su trabajo

“Esto fue lo que heredé, de mis padres, de mis hermanos, de mis abuelos, de mi tierra, de ser caldense. La tenacidad, la berraquera de mi mamá (...) no rendirnos nunca aun sabiendo que teníamos 1% de probabilidad de lograrlo”, añadió.

Finalmente, la mujer aseguró que lleva trabajando 20 años para construir lo que hoy en día posee. Por esto, hizo énfasis en que lo que heredó corresponde a las “ganas de construir” y seguir construyendo la vida que, desde pequeña, soñó tener en compañía de su familia.

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