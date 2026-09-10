"Si no hay inspiración, no hay buena música": Karol G sobre sus experiencias con Feid y Anuel

Karol G sigue acumulando éxitos a nivel musical después del lanzamiento de su álbum 'No Me Arrepiento De Sentir Tanto' y lograr ubicar su canción 'Baby WOW' en el primer lugar de las principales listas musicales a nivel mundial.

La artista paisa se encuentra en la mitad de su gira internacional 'Viajando por el mundo Tropitour' que inició en julio de 2026 y llegará a Colombia cuando se presente en el estadio El Campín de Bogotá los próximos 4, 5 y 6 de diciembre.

Experiencias de desamor como inspiración para sus álbumes musicales

En una entrevista para el diario The New York Times a través de su programa 'Popcast', Karol G habló sobre varios temas de su trayectoria musical, como las experiencias de desamor que ha tenido con otros artistas que le han ayudado para inspirarse en la creación de su música, su postura política en algunas de sus presentaciones en Estados Unidos y la capacidad que tiene para interpretar varios géneros musicales.

Justamente, una de las preguntas que los entrevistadores hicieron a Karol fue si ella necesitó de esas relaciones, incluso si terminaban mal, ya que la inspiraron a hacer su trabajo, con un contundente sí como respuesta, y agregó: "Si no hay inspiración, no hay buena música. En realidad, le agradezco a Dios por esa experiencia que me dio este nuevo álbum, esta nueva forma de conectar con la gente y me dio un hit global #1", explicó a raíz de la ruptura con el cantante colombiano Feid.

De igual forma, durante la entrevista le consultaron si a raíz del éxito de su álbum 'Mañana Será Bonito' que se creó después de terminar la relación con el cantante puertorriqueño Anuel, pensó en aplicar la misma estrategia para sus otros proyectos musicales y explicó que existía una gran diferencia entre un álbum y otro; "la diferencia entre los dos álbumes es que hay un gran crecimiento en mí misma y creo que la forma en que la gente colecciona experiencias con los dos es muy diferente", afirmó 'la bichota'.

La dificultad de conocer gente nueva debido a su trabajo

Otro de los fragmentos de la entrevista se centró en la forma en que Karol ha expuesto al público sus relaciones con otras personas famosas y se le preguntó qué era lo positivo de tener una relación con alguien que hace su mismo trabajo; "es muy difícil conocer gente porque estoy trabajando todo el tiempo, de gira y haciendo música. Así que las personas que he conocido y con las que he conectado, fue en la carretera haciendo nuestro trabajo juntos", respondió y explicó que lo bueno era poder celebrar el éxito de otras personas sabiendo que hace el mismo trabajo que ella y lograr dimensionar lo grande que es llenar estadios a nivel mundial.