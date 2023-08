Inteligencia Artificial puso a cantar a Diomedes Díaz, Martín Elías y Silvestre Dangond: audio

La inteligencia artificial sigue sorprendiendo al mundo con creación de imágenes, videos, informaciones detalladas de un sinfín de temas y hasta recreación de voces. El impacto de la herramienta ChatGPT ha sido tan efectiva que sea ha convertido en la aplicación de internet con el crecimiento más rápido de la historia.

Según los expertos, esta nueva herramienta en tan solo 60 días llegó a obtener 100 millones de usuarios activos, mientras que a TikTok le tardó nueve meses para alcanzar esta cifra y a Instagram le duró dos años y medio. Ante este auge, la empresa internacional de tecnología Sensor Town mencionó a la BBC: "En los 20 años que llevamos siguiendo internet, no podemos recordar un incremento más veloz de una aplicación de internet para consumidores".

Inteligencia artificial recreó las voces de cantantes de vallenato

Con sorpresa, la inteligencia artificial sacó una canción con las voces de Diomedes Díaz, Martín Elías y Silvestre Dangond. Con emociones encontradas, recibieron los usuarios en las redes sociales esta canción, al escuchar las voces de tres grandes artistas colombianos que marcaron un hito en el vallenato del país, entre ellos, los dos primeros cantantes mencionados quienes fallecieron.

El video es viral en los medios digitales, especialmente en TikTok y YouTube en donde se encuentra la canción completa. Al ritmo de vallenato se escucha esta letra: “Ay, supe que yo te estoy gustando y aunque también me gustas, no busco nada serio. Quiero seguir sin compromiso y quiero besarte rico. Después chao, nos vimos. Yo me muero por sentir caricias nuevas, pero no quiero que te vayas a en pelicular. Y si tú quieres yo te doy caricias nuevas; pero no quiero que mañana me pretendas controlar", dice un fragmento de la canción realizada por la inteligencia artificial.

Comentarios positivos en las redes sociales

“Lo que hace la inteligencia artificial es fenomenal. Que lindo escuchar al mejor del mundo, al Cacique y al gran Martín Elías otra vez. Esto hace que te golpeé la nostalgia. Viva el folklore”. “Uffff!!! Que sentimiento, gracias por esa oportunidad de volver escuchar la voz de esos dos colosales en una nueva canción”. “Joda se me salen las lágrimas al escuchar estás canciones y volver a escuchar la voz del gran Martín Elías”.” Se me arrugó mi corazón, los amo por siempre Martín Elías y mi Cacique. Que falta que hacen, los volveré a visitar”

