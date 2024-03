¡Segundo día del FEP! Travis Baker, Sam Smith y otros artistas ya están en Bogotá

El Festival Estéreo Picnic es uno de los eventos más grandes que se celebran en el país, este año por primera vez, se realizará en el Parque Simón Bolívar en Bogotá. El festival de música tiene fieles seguidores que llevan asistiendo desde años atrás, incluso, hay quienes viajan de otras ciudades de Colombia e incluso de países cercanos para poder ver a sus artistas favoritos en vivo.

Ayer se celebró el inicio del festival con presentaciones de bandas musicales como Limp Biskit, Thirty Seconds To Mars, Kings Of Leon, entre otros. En medio de la lluvia, los asistentes del evento disfrutaron de los diferentes conciertos en los distintos escenarios, como siempre, esto no fue un impedimento para el desarrollo del festival.

Sam Smith debutará en el segundo día del FEP

Hoy se celebrará el segundo día del Estéreo Picnic, habrá nuevos artistas que se presentarán en las diferentes tarimas que ofrece el evento. Tal como en sus anteriores versiones, cada día está organizado estratégicamente para sorprender a sus asistentes con artistas de talla internacional.

Teniendo en cuenta esto, hoy será el turno de Sam Smith, el cantante que con canciones como “Unholy”, “How do you sleep?” y muchos otros éxitos se presentará en el escenario de Adidas a las 8:45 pm de este 22 de marzo. Sin duda, todo está más que listo para recibir en la tarima al reconocido artista.

Sus fanáticos lo recibieron con mucha emoción en las calles de Bogotá y es que apenas se enteraron de que Sam se encontraba en la capital salieron en su búsqueda, quienes lograron encontrarlo no tardaron en publicar su gran hazaña en redes sociales.

SAM SMITH con un fan en Bogotá. pic.twitter.com/rr3TACX110 — Khana (@Khanapop_) March 22, 2024

Otros artistas que han llegado a Bogotá por el FEP

El festival se celebrará del 21 al 24 de marzo, durante estos días Bogotá recibirá a grandes artistas que se presentarán en los escenarios del evento. La emoción se vuelve cada vez más fuerte, los fanáticos de los diferentes cantantes cuentan las horas para poder verlos.

Mientras hay quienes esperan ver en tarima a sus artistas favoritos, otros salen a las calles a buscarlos y disfrutar de un momento más cercano con ellos. Ya se vivió el miércoles 20 con el cantante Jared Leto a quien sus fans lo encontraron dando un paseo por Bogotá, ayer jueves 21 con el cantante Sam Smith y Travis Baker, el guitarrista de Blink-182.

La banda de rock anunció que se presentaría en la edición del festival del 2023, sin embargo, no fue posible debido a un accidente que tuvo uno de los integrantes. Para este 2024 Blink-182 les cumplió a sus fans con la promesa de venir a Colombia por lo que su debut en el escenario de Johnnie Walker será uno de los más esperados de esta edición.