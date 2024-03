Epa Colombia se pronunció ante los señalamientos de Luly Bossa: ¿Quién dice la verdad?

La reconocida actriz, Luly Bossa, atraviesa un doloroso momento debido a la trágica pérdida de su hijo, Ángelo, el pasado 9 de marzo debido a complicaciones derivadas de la distrofia muscular de Duchenne.

Durante un live en Instagram, Luly Bossa compartió con sus seguidores la difícil situación que enfrenta tras la partida de su hijo, mencionando no haber recibido dinero por parte de algunas personas, incluyendo a Epa Colombia.

Luly Bossa afirmó que no había recibido ninguna contribución de parte de Epa Colombia y que esta había intentado "montarse en la onda de la noticia".

Epa Colombia le respondió a Luly Bossa

En respuesta, Epa Colombia publicó un pantallazo de una aparente transferencia bancaria realizada a Bossa después del fallecimiento de Ángelo. Sin embargo, la captura de pantalla generó aún más controversia en los internautas, ya que no reveló claramente el monto donado dejando dudas sobre la veracidad de la transacción.

En la imagen, la generadora de contenido borró el primer número. Por lo tanto, no se pudo apreciar si la donación fue entre $100.000 o $900.000.

Debate en las redes sociales por Epa Colombia y Luly Bossa

Ante las críticas, Epa Colombia defendió su acción argumentando que no necesita publicar todas sus acciones caritativas y que su ayuda siempre es genuina y desinteresada. Afirmó que prefiere actuar con discreción y ayudar "de corazón", sin buscar reconocimiento público. “Estaba durmiendo y veo un poco de mensajes. Me impresiona como un poco de gente me ha estado atacando. Yo no tengo que estar publicando si fue mucho o poco”, mencionó en sus redes sociales la infuencer.

La situación ha generado un debate en las redes sociales sobre la transparencia en las donaciones y la verdadera intención detrás de los gestos de ayuda. Mientras tanto, los seguidores de ambas figuras públicas están divididos entre quienes apoyan la versión de Bossa y quienes defienden a Epa Colombia, respaldando su filosofía de ayudar sin necesidad de alardear públicamente.

En medio de esta controversia, queda claro que la discusión sobre la ética y la transparencia en las acciones de caridad sigue siendo relevante, y es necesario reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la ayuda desinteresada.